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    電飯煲

    HD4746/00

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。全新 Philips 電飯煲具備智能全自動烹調程式，能更有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    電飯煲

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    全自動快思邏輯智能控制烹調程式

    • 快思邏輯
    • 5 款烹調程式
    • 10 量杯
    2 種米飯烹調功能

    2 種米飯烹調功能

    烹調米飯程式包括：標準烹調、快速煮飯

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。

    活動式手柄，方便攜帶

    活動式手柄，方便攜帶

    可方便及安全地將 Philips 電飯煲從廚房移到飯廳以便盛飯。

    耐用、特厚不黏底內鍋

    耐用、特厚不黏底內鍋

    快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

    Philips 電飯煲的電腦程式控制的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果。

    4 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚

    具備多樣化的烹調功能表，包括粥、湯、蒸、慢煮/泡飯（泡飯功能僅適用於中國地區）

    翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯

    使用 Philips 壓力式電飯煲的翻熱模式，您就可以將已經冷卻的米飯再度加熱。

    專為少米量煮食而設的烹調程式

    少份量烹調程式適用於烹調各種米飯

    先進的上蓋設計，使用簡易安全

    不燙手外殼，易於操控按鈕

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠 - PP
      顏色
      亮白色
      高度
      250  mm
      寬度
      275  mm
      產品重量
      3.8  kg
      深度
      348  mm
      重量 (含包裝)
      4.8  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺
      湯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      110、220-240  V
      頻率
      50/60  Hz
      瓦數
      730/800  W
      容量
      1.8/10  Litres / cups
      內鍋容量
      5 公升

    • 一般規格

      翻熱功能
      即時烹調新鮮米飯
      活動式手柄，方便攜帶
      分離式電線，方便收藏
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      先進的上蓋設計，使用簡易安全
      防溢氣孔
      記憶功能會在電源中斷時啟動
      內鍋適用於洗碗碟機
      定時模式確保
      於所需時候烹調好米飯
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
      特大液晶體顯示時間及預設烹調
      快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
      專為少米量煮食而設的烹調程式
      多功能烹調程式選項*

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