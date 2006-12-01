每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。全新 Philips 電飯煲具備智能全自動烹調程式，能更有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。 查看各種好處
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建議零售價: HK$698.00
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每碗滿載更多生命力
全自動快思邏輯智能控制烹調程式
2 種米飯烹調功能
烹調米飯程式包括：標準烹調、快速煮飯
營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式
時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物
時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。
活動式手柄，方便攜帶
可方便及安全地將 Philips 電飯煲從廚房移到飯廳以便盛飯。
快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
Philips 電飯煲的電腦程式控制的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果。
4 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚
具備多樣化的烹調功能表，包括粥、湯、蒸、慢煮/泡飯（泡飯功能僅適用於中國地區）
翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯
使用 Philips 壓力式電飯煲的翻熱模式，您就可以將已經冷卻的米飯再度加熱。
專為少米量煮食而設的烹調程式
少份量烹調程式適用於烹調各種米飯
先進的上蓋設計，使用簡易安全
不燙手外殼，易於操控按鈕
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑膠 - PP
- 顏色
-
亮白色
- 高度
-
250
mm
- 寬度
-
275
mm
- 產品重量
-
3.8
kg
- 深度
-
348
mm
- 重量 (含包裝)
-
4.8
kg
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 湯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
110、220-240
V
- 頻率
-
50/60
Hz
- 瓦數
-
730/800
W
- 容量
-
1.8/10
Litres / cups
- 內鍋容量
-
5 公升
-
一般規格
- 翻熱功能
-
即時烹調新鮮米飯
- 活動式手柄，方便攜帶
-
是
- 分離式電線，方便收藏
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 先進的上蓋設計，使用簡易安全
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 記憶功能會在電源中斷時啟動
-
是
- 內鍋適用於洗碗碟機
-
是
- 定時模式確保
-
於所需時候烹調好米飯
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
- 特大液晶體顯示時間及預設烹調
-
是
- 快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
-
是
- 專為少米量煮食而設的烹調程式
-
是
- 多功能烹調程式選項*
-
是
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