電飯煲
每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。Philips 電飯煲 HD4751/00 具備智能全自動烹調程式，在烹調過程中提供適當的溫度，保持米飯新鮮，而營養精華得以保存。 查看各種好處
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6 種米飯烹調功能
米飯選擇包括白米飯、快煮白米飯、小份白米飯、糯米飯、什錦飯和湯飯。
翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯
使用 Philips 壓力式電飯煲的翻熱模式，您就可以將已經冷卻的米飯再度加熱。
營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式
液晶屏顯示烹調程式及時間
LCD 顯示屏能夠清晰選擇烹調程式，還會顯示烹調時間、時鐘和預校時間設定
時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物
時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。
擺動式手柄方便攜帶
方便安全地將 Philips 電飯煲從廚房搬走，或在飯廳中盛飯。
Detachable and washable inner lid
人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果
5 款烹調程式，提供多元化健康美食
它提供多元化烹調程式，包括煲粥、煲湯、蒸煮、燜燉、焗蛋糕
專為少米量煮食而設的烹調程式
少份量烹調程式適用於烹調各種米飯
先進蓋子設計，使用更安全方便
表面保持涼爽，一鍵即可輕鬆操作
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑膠 - PP
- 顏色
-
亮白色
- 高度
-
212
mm
- 寬度
-
231
mm
- 產品重量
-
3.5
kg
- 深度
-
246
mm
- 重量 (含包裝)
-
4.3
kg
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 湯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220V（適用於中國）；220-240
V
- 頻率
-
50Hz（適用於中國）；50/60
Hz
- 功率
-
640W（中國）；700
W
- 容量
-
1.0/5.5
Litres / cups
- 內鍋容量
-
3 公升
-
一般規格
- 翻熱功能
-
即時烹調新鮮米飯
- 擺動手柄方便攜帶
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 先進的上蓋設計，使用簡易安全
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 記憶功能會在電源中斷時啟動
-
是
- 內鍋適用於洗碗碟機
-
是
- 人工智能控制
-
是
- 定時模式確保
-
於所需時候烹調好米飯
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
- 特大液晶體顯示時間及預設烹調
-
是
- 專為少米量煮食而設的烹調程式
-
是
- 可拆式可清洗內上蓋
-
是
- 多元化的烹調功能選擇*
-
是
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