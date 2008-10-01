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    電飯煲

    HD4755/00

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。Philips 電飯煲 HD4755/00 具備智能全自動烹調程式，在烹調過程中提供適當的溫度，保持米飯新鮮，而營養精華得以保存。

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    人工智能烹調程式

    • 人工智能
    • 8 款烹調程式
    • 10 量杯
    6 種米飯烹調功能

    6 種米飯烹調功能

    米飯選擇包括白米飯、快煮白米飯、小份白米飯、糯米飯、什錦飯和湯飯。

    翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯

    翻熱功能，讓你即時品嘗到新鮮米飯

    使用 Philips 壓力式電飯煲的翻熱模式，您就可以將已經冷卻的米飯再度加熱。

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

    液晶屏顯示烹調程式及時間

    液晶屏顯示烹調程式及時間

    LCD 顯示屏能夠清晰選擇烹調程式，還會顯示烹調時間、時鐘和預校時間設定

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

    時間預校適用於煮飯、蒸煮、燜燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。

    擺動式手柄方便攜帶

    擺動式手柄方便攜帶

    方便安全地將 Philips 電飯煲從廚房搬走，或在飯廳中盛飯。

    耐用、特厚的不黏底內鍋

    耐用、特厚的不黏底內鍋

    Detachable and washable inner lid

    Detachable and washable inner lid

    人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

    電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果

    5 款烹調程式，提供多元化健康美食

    它提供多元化烹調程式，包括煲粥、煲湯、蒸煮、燜燉、焗蛋糕

    專為少米量煮食而設的烹調程式

    少份量烹調程式適用於烹調各種米飯

    先進蓋子設計，使用更安全方便

    表面保持涼爽，一鍵即可輕鬆操作

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠 - PP
      顏色
      亮白色
      高度
      256  mm
      寬度
      255  mm
      產品重量
      4.3  kg
      深度
      271  mm
      重量 (含包裝)
      5.3  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺
      湯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220V（適用於中國）；220-240  V
      頻率
      50Hz（適用於中國）；50/60  Hz
      功率
      825W（中國）；900  W
      容量
      1.8/10  Litres / cups
      內鍋容量
      5 公升

    • 一般規格

      5 種烹調程式
      翻熱功能
      即時烹調新鮮米飯
      擺動手柄方便攜帶
      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      先進的上蓋設計，使用簡易安全
      防溢氣孔
      記憶功能會在電源中斷時啟動
      人工智能控制
      定時模式確保
      於所需時候烹調好米飯
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
      特大液晶體顯示時間及預設烹調
      專為少米量煮食而設的烹調程式
      可拆式可清洗內上蓋

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