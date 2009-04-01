壓力提昇烹調溫度，縮短烹調時間

透過提高鍋中的壓力, 以每平方厘米1.8千克的壓力烹調. 壓力令水沸點提高溫度(高達 116°C），有效保存食物原有味道，更確保各種米類、食物，甚至是堅硬的豆類、厚片肉類能徹底煮熟。亦因烹調時間的縮短，得以有效鎖住食物營養。