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    多士爐

    HD4816/22

    輕鬆烘出香脆多士

    此款 Philips 多士爐長久使用也能烘出香脆多士，設有特大麵包槽，採用輕巧的金屬設計。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$198.00

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    迷你多士爐為你節省儲存空間

    迷你多士爐為你節省儲存空間

    Philips 多士爐設計輕巧，放在枱面上也不佔空間。

    可調校烘焗程度選擇

    可調校烘焗程度選擇

    按個人喜好調節烘焗程度，達致最佳烘焗效果。

    取消按鈕可隨時停止烘烤

    取消按鈕可隨時停止烘烤。

    技術規格

    • 設計規格

      材料
      金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
      顏色
      金屬/黑色

    • 技術規格

      電壓
      220  V
      電線長度
      0.85  cm
      電源
      800  W
      頻率
      50  Hz
      槽大小（長 x 寬 x 高）
      130x22x120  mm

    • 一般規格

      防滑腳墊
      取消按鈕
      升高麵包功能
      可調校烘焗程度

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