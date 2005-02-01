多士爐
輕鬆烘出香脆多士
此款 Philips 多士爐長久使用也能烘出香脆多士，設有特大麵包槽，採用輕巧的金屬設計。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$198.00
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易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
迷你多士爐為你節省儲存空間
Philips 多士爐設計輕巧，放在枱面上也不佔空間。
可調校烘焗程度選擇
按個人喜好調節烘焗程度，達致最佳烘焗效果。
技術規格
-
設計規格
- 材料
-
金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
- 顏色
-
金屬/黑色
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技術規格
- 電壓
-
220
V
- 電線長度
-
0.85
cm
- 電源
-
800
W
- 頻率
-
50
Hz
- 槽大小（長 x 寬 x 高）
-
130x22x120
mm
-
一般規格
- 防滑腳墊
-
是
- 取消按鈕
-
是
- 升高麵包功能
-
是
- 可調校烘焗程度
-
是
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