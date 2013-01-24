使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處
使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處
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使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處
適合解凍並烘烤冷藏麵包。
按個人喜好調校不同的烘烤程度
升高麵包架可輕鬆提取細小的麵包。
任何時候可停止烘烤。
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。
迷你設計為您節省儲存空間。
電線儲藏格使存放更整齊。
幾秒鐘即可把多士翻熱
加長發熱板令烘烤範圍更大，熱力更均勻
技術規格