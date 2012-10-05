Viva Collection 電磁爐
餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
5 段火力調控適合所有烹調需要
5 段火力調控適合不同的烹調需要。
2100 瓦高功率可快速烹調
高功率（2100 瓦）可快速烹調，即時鎖住食物營養
5 款健康烹調功能表
5 款健康烹調功能表，提供獨特的加熱程式。
快速烹調，有效鎖住食物營養
與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
全玻璃面板 - A 級
- 顏色
-
黑色
- 高度
-
65
mm
- 寬度
-
280
mm
- 深度
-
350
mm
- 重量 (含包裝)
-
4
kg
-
尺寸
- 包裝尺寸（寬x高x深）
-
332（寬）X212（深）X392（高）
- 機器尺寸（寬x高x深）
-
280（寬）×350（深）×65（高）
-
技術規格
- 電線長度
-
1.2
m
- 電壓
-
220
V
- 功率
-
2100
W
- 頻率
-
50
Hz
-
一般規格
- 快速烹調，有效鎖住食物營養
-
是
- 自動斷電程式，烹煮更安心
-
是
- 無火煮食更顯方便
-
是
- Cool-to-touch 爐面，讓煮食更安全
-
是
- 24 小時時間設定
-
是
- 輕摸式感應器控制板面
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。