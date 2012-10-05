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    Viva Collection 電磁爐

    HD4911/52

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。

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    此產品已不再銷售。

    Viva Collection 電磁爐

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    餐餐添營養，生命真滋味

    快速加熱鎖住營養

    • 觸感式
    • 2100 瓦
    5 段火力調控適合所有烹調需要

    5 段火力調控適合所有烹調需要

    5 段火力調控適合不同的烹調需要。

    不燙手外殼

    不燙手外殼

    不燙手外殼，實現舒適烹調。

    易讀數碼顯示屏

    易讀數碼顯示屏

    靈敏感應器觸控操作面板

    靈敏感應器觸控操作面板

    煮食時間設定

    1 至 120 分鐘煮食時間設定。

    2100 瓦高功率可快速烹調

    高功率（2100 瓦）可快速烹調，即時鎖住食物營養

    5 款健康烹調功能表

    5 款健康烹調功能表，提供獨特的加熱程式。

    A 級玻璃面板堅固耐用

    A 級玻璃面板堅固耐用

    快速烹調，有效鎖住食物營養

    與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。

    全玻璃面板

    全玻璃面板易於清洗。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      全玻璃面板 - A 級
      顏色
      黑色
      高度
      65  mm
      寬度
      280  mm
      深度
      350  mm
      重量 (含包裝)
      4  kg

    • 尺寸

      包裝尺寸（寬x高x深）
      332（寬）X212（深）X392（高）
      機器尺寸（寬x高x深）
      280（寬）×350（深）×65（高）

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電壓
      220  V
      功率
      2100  W
      頻率
      50  Hz

    • 一般規格

      快速烹調，有效鎖住食物營養
      自動斷電程式，烹煮更安心
      無火煮食更顯方便
      Cool-to-touch 爐面，讓煮食更安全
      24 小時時間設定
      輕摸式感應器控制板面

    Badge-D2C

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