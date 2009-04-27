電磁爐
餐餐添營養，生命真滋味
營養對保持健康至關重要。Philips 電磁爐 HD4916/00 縮短烹調時間 1/3，住食物營養效果更佳。健康飲食從此變得如此簡單。 查看各種好處
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7 段火力調控適合於不同的烹調需要
7 段火力調控備有由第1段至第7段等級，易於調控。預設火力為第4段(1400瓦)，只需按 + 或 - 即可調節火力。
火鍋及煎炒專用烹調程式
用戶可在烹調過程中調節火力或烹調時間（火鍋模式不可調節時間）。
2000 瓦高功率，可實現快速烹調
烹調時的最大輸出功率高達 2000 瓦
快速烹調，有效鎖住食物營養
與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。
5 至 180 分鐘烹調時間設定
預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）
LED 顯示屏清晰顯示烹調狀態
顯示火力和烹調時間
輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調
只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調
自動斷電功能非常安全
當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。
無火煮食提供安全烹調環境
即使小孩子在旁邊，煮食時也安心
不燙手外殼，實現舒適烹調
電磁爐板面選用微晶玻璃，煮食時能保持低溫不燙手
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑料-ABS
- 顏色
-
白色主體/黑色玻璃
- 高度
-
56
mm
- 寬度
-
280
mm
- 產品重量
-
2.2
kg
- 深度
-
350
mm
- 重量 (含包裝)
-
2.8
kg
-
技術規格
- 電線長度
-
1.5
m
- 電壓
-
220V（適用於中國）/220-240
V
- 功率
-
2000
W
- 頻率
-
50Hz（中國）/60
Hz
-
一般規格
- 9 項安全保護功能
-
是
- 可用烹調時間設定
-
5 至 180 分鐘
- 符合 EMC/EN/IEC/GB
-
是
- 磁場介於 EMF 限制之下
-
是
- 2 款健康烹調功能表
-
是
- 3 位數 LED 顯示屏
-
是
- 7 段火力調控
-
是
- 自動斷電程式
-
是
- 不燙手外殼
-
是
- 耐用Crystalite 鍍層
-
是
- 電磁技術能即時加熱
-
是
- 無火煮食
-
是
- 無需安裝
-
是
- 自我診斷錯誤顯示
-
是
- 光滑設計，方便清洗
-
是
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