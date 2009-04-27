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  • 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味

    電磁爐

    HD4916/00

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養對保持健康至關重要。Philips 電磁爐 HD4916/00 縮短烹調時間 1/3，住食物營養效果更佳。健康飲食從此變得如此簡單。

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    電磁爐

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    餐餐添營養，生命真滋味

    快速加熱鎖住營養

    • 2 款烹調程式
    • 7 種火力
    • 白色
    7 段火力調控適合於不同的烹調需要

    7 段火力調控適合於不同的烹調需要

    7 段火力調控備有由第1段至第7段等級，易於調控。預設火力為第4段(1400瓦)，只需按 + 或 - 即可調節火力。

    火鍋及煎炒專用烹調程式

    火鍋及煎炒專用烹調程式

    用戶可在烹調過程中調節火力或烹調時間（火鍋模式不可調節時間）。

    2000 瓦高功率，可實現快速烹調

    烹調時的最大輸出功率高達 2000 瓦

    快速烹調，有效鎖住食物營養

    與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。

    5 至 180 分鐘烹調時間設定

    預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）

    LED 顯示屏清晰顯示烹調狀態

    顯示火力和烹調時間

    輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調

    只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調

    自動斷電功能非常安全

    當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。

    無火煮食提供安全烹調環境

    即使小孩子在旁邊，煮食時也安心

    不燙手外殼，實現舒適烹調

    電磁爐板面選用微晶玻璃，煮食時能保持低溫不燙手

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑料-ABS
      顏色
      白色主體/黑色玻璃
      高度
      56  mm
      寬度
      280  mm
      產品重量
      2.2  kg
      深度
      350  mm
      重量 (含包裝)
      2.8  kg

    • 技術規格

      電線長度
      1.5  m
      電壓
      220V（適用於中國）/220-240  V
      功率
      2000  W
      頻率
      50Hz（中國）/60  Hz

    • 一般規格

      9 項安全保護功能
      可用烹調時間設定
      5 至 180 分鐘
      符合 EMC/EN/IEC/GB
      磁場介於 EMF 限制之下
      2 款健康烹調功能表
      3 位數 LED 顯示屏
      7 段火力調控
      自動斷電程式
      不燙手外殼
      耐用Crystalite 鍍層
      電磁技術能即時加熱
      無火煮食
      無需安裝
      自我診斷錯誤顯示
      光滑設計，方便清洗

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