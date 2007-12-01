餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4918/10 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
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建議零售價: HK$828.00
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餐餐添營養，生命真滋味
快速加熱鎖住營養
- 8 款烹調程式
- 8 段火力調控及LCD 時間預校
- 銀色
2000 瓦高功率，可實現快速烹調
烹調時的最大輸出功率高達 2000 瓦
8 款健康烹調程式，提供特定的加熱模式
大火蒸、小火蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫、火鍋
5 至 180 分鐘烹調時間設定
預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）
輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調
只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調
加速鍵瞬間提高火力輸出
輕按加速鍵即可達到最大功率
快速烹調，有效鎖住食物營養
與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。
8 段火力調控切合不同的烹調需要
400瓦、800瓦、1000瓦、1200瓦、1400瓦、1600瓦、1800瓦、2200瓦
液晶屏清晰顯示烹調狀態
顯示程式與狀態，並顯示烹調時間或預設定時功能
自動斷電功能非常安全
當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。
無火煮食提供安全烹調環境
即使小孩子在旁邊，煮食時也安心
不燙手外殼，實現舒適烹調
電磁爐板面選用微晶玻璃，煮食時能保持低溫不燙手
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑膠 - ABS
- 顏色
-
金屬銀
- 高度
-
63
mm
- 寬度
-
335
mm
- 產品重量
-
2.7
kg
- 深度
-
369
mm
- 重量 (含包裝)
-
3.3
kg
-
技術規格
- 電線長度
-
1.5
m
- 電壓
-
220
V
- 頻率
-
60
Hz
- 功率
-
2000
W
-
一般規格
- 12 小時預校時間設定
-
有
- LCD 顯示器
-
是
- 9 項安全保護功能
-
是
- 可用烹調時間設定
-
5 至 180 分鐘
- 符合 EMC/EN/IEC/GB
-
是
- 磁場介於 EMF 限制之下
-
是
- 8 種健康烹調功能
-
有
- 自動斷電程式
-
是
- 不燙手外殼
-
是
- 耐用Crystalite 鍍層
-
是
- 電磁技術能即時加熱
-
是
- 無火煮食
-
是
- 無需安裝
-
是
- 自我診斷錯誤顯示
-
是
- 光滑設計，方便清洗
-
是
- 8 段火力調控
-
有
- 加速鍵提高火力輸出
-
有
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