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  • 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味

    Avance Collection 電磁爐

    HD4952/52

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐可縮短 40% 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐採用進階的面板設計，讓您可烹飪各種美味，輕鬆享受健康美食。

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    Avance Collection 電磁爐

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    餐餐添營養，生命真滋味

    快速加熱鎖住營養

    • 觸感式
    • 2100 瓦
    10 段火力調控適合不同的烹調需要

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    60¡æ/100W, 80¡æ/400W, 100¡æ/600W, 120¡æ/800W, 160¡æ/1000W, 180¡æ/1200W, 200¡æ/1400W, 220¡æ/1600W, 240¡æ/1800W, 280¡æ/2100W

    7 款健康烹調功能表，提供特定的加熱程式

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    煲湯/煲粥、蒸煮、烤焗、火鍋、牛奶、油炒、煎炒等。備有持續高功率加熱功能，專為中式小炒而設

    香檳色玻璃面板潮流時尚，易於清潔

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    按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。

    EES 等級 II，達致 88% 加熱效能

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    採用長柄杓放置架和電線儲藏格設計，更輕鬆易用

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    24 小時預校時間功能及 2 小時烹調時間設定

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    24 小時預校時間功能供煲湯/煲粥、蒸煮和牛奶之用；2 小時烹調時間設定供煲湯/煲粥、蒸煮、烤焗、火鍋、油炒和煎炒之用

    滑動觸感式設計，極致方便

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    控制系統採用高科技的嶄新觸感式設計，有助防止出現傳統按鈕操作可能遇到的按鈕機械受損情況。還有防水功能，易於清洗，時刻保持精確敏銳的輕觸感。

    2100 瓦高功率可快速烹調

    高功率（2100 瓦）可快速烹調，即時鎖住食物營養

    設有多重保護及自我檢查程式，格外安全

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    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      A 級玻璃面板
      顏色
      香檳金色
      高度
      70  mm
      寬度
      290  mm
      產品重量
      2.5  kg
      深度
      365  mm

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電壓
      220  V
      瓦數
      2100  W
      頻率
      50  Hz
    Badge-D2C

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