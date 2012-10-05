60¡æ/100W, 80¡æ/400W, 100¡æ/600W, 120¡æ/800W, 160¡æ/1000W, 180¡æ/1200W, 200¡æ/1400W, 220¡æ/1600W, 240¡æ/1800W, 280¡æ/2100W
煲湯/煲粥、蒸煮、烤焗、火鍋、牛奶、油炒、煎炒等。備有持續高功率加熱功能，專為中式小炒而設
香檳色玻璃面板不但潮流時尚，而且易於清潔
按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。
EES 等級 II，達致 88% 加熱效能
附加電源切換以策安全
採用長柄杓放置架和電線儲藏格設計，更輕鬆易用
24 小時預校時間功能供煲湯/煲粥、蒸煮和牛奶之用；2 小時烹調時間設定供煲湯/煲粥、蒸煮、烤焗、火鍋、油炒和煎炒之用
控制系統採用高科技的嶄新觸感式設計，有助防止出現傳統按鈕操作可能遇到的按鈕機械受損情況。還有防水功能，易於清洗，時刻保持精確敏銳的輕觸感。
高功率（2100 瓦）可快速烹調，即時鎖住食物營養
設有多重保護及自我檢查程式，格外安全
設計規格
技術規格
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