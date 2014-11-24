多重安全保護功能，使用更安全放心

智能電流和電壓偵測系統帶來在異常情況下的斷電保護功能。鍋底的智能溫度偵測系統能夠在過熱的情況下進行斷電保護。如果沒有鍋置於電磁爐上，電磁爐會在 1 分鐘後會自動關閉，如果偵測到鍋已經煮乾，則會在 3 分鐘後自動關閉。還有兒童鎖保護，有助避免誤用產品的意外事件