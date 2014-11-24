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  • 強大煮食功能，煮出無窮創意 強大煮食功能，煮出無窮創意 強大煮食功能，煮出無窮創意

    電磁爐

    HD4991/52

    強大煮食功能，煮出無窮創意

    令煮食更方便快捷：火力高達 2100 瓦，可即時加熱至攝氏 280 度。27 毫米超薄設計，重量只有 2.3 公斤，非常輕便易用。安全功能令煮食過程更為放心。

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    電磁爐

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    強大煮食功能，煮出無窮創意

    火力充足，配備多項功能選擇

    • 27 毫米超薄機身
    • 2100 瓦高火力
    2100 瓦發熱功率可快速加熱

    2100 瓦發熱功率可快速加熱

    設有 18 條高效導電磁條，加熱火力可達到真正的 2100 瓦，可即時享有 280 度溫度，讓您使用全效能和高效率加熱效果

    旋風式風扇帶來快速散熱功能，能夠有效保養裝置

    旋風式風扇帶來快速散熱功能，能夠有效保養裝置

    風扇導管設計、高速旋轉的旋風風扇、隔開的加熱線圈、頂部陶瓷片保溫技術和高效能的冷卻系統都能夠有效保養裝置

    預設功能和定時器可節省時間，免除各種麻煩

    預設功能和定時器可節省時間，免除各種麻煩

    預設功能帶來最多 24 小時前的預約蒸煮功能。可以預先設定烹調完成的時間。還有 5 個可以 2 小時前預約的蒸煮、油炸、火鍋、爆炒和鐵板燒定時烹飪功能。

    設有 6 種烹調程式，各有獨特的加熱程式

    設有 6 種烹調程式，各有獨特的加熱程式

    6 個手調的烹調程式包括智能烹調模式，協助您輕鬆煮出美味的食物，無論要煮湯/粥、火鍋、煮蒸、炸、爆炒美食，甚至是快速炸蔬菜。特別的爆炒提供 3 分鐘連續的高火力加熱，非常適合中式菜餚的烹飪模式

    6 段火力調控適合不同的烹調需要

    6 段火力調控適合不同的烹調需要

    6 段火力調控：包括 60°C、80°C、160°C、200°C、240°C 和 280°C，能夠滿足您的烹飪需求，無論是慢火燉煮還是快炒，只需旋轉加熱圈或輕觸「+」「-」調整到所需的火力即可。

    旋轉觸控技術能夠調整火力和時間

    旋轉觸控技術能夠調整火力和時間

    高科技的觸控感應控制能夠避免傳統按鍵長時間使用後的物理磨損，還可以防水，而且使用上更準確，具有持久的靈敏度。用戶可使用旋轉觸控按鈕，非常方便地和簡單地控制烹調時間

    超薄設計帶來尊貴典雅的新體驗

    超薄設計帶來尊貴典雅的新體驗

    設有超薄平板的設計，只有 27 毫米厚度，機身邊緣只有 9 毫米薄，帶來尊貴典雅的新體驗

    機身非常輕巧，只有 2.3 公斤重

    機身非常輕巧，只有 2.3 公斤重

    絕緣設計可保護零件，有助延長使用壽命

    絕緣設計可保護零件，有助延長使用壽命

    多重安全保護功能，使用更安全放心

    智能電流和電壓偵測系統帶來在異常情況下的斷電保護功能。鍋底的智能溫度偵測系統能夠在過熱的情況下進行斷電保護。如果沒有鍋置於電磁爐上，電磁爐會在 1 分鐘後會自動關閉，如果偵測到鍋已經煮乾，則會在 3 分鐘後自動關閉。還有兒童鎖保護，有助避免誤用產品的意外事件

    技術規格

    • 設計規格

      控制面板
      A 級微晶玻璃
      面板顏色
      黑色

    • 尺寸及重量

      產品尺寸 （長×寬×高）
      39×32×39  cm
      產品重量
      2.7  kg

    • 配件

      直徑 28 厘米的 SUS304 湯鍋

    • 技術規格

      電線長度
      1.2 米
      額定頻率
      50  Hz
      額定輸入火力
      2100  W

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