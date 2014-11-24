設有 18 條高效導電磁條，加熱火力可達到真正的 2100 瓦，可即時享有 280 度溫度，讓您使用全效能和高效率加熱效果
風扇導管設計、高速旋轉的旋風風扇、隔開的加熱線圈、頂部陶瓷片保溫技術和高效能的冷卻系統都能夠有效保養裝置
預設功能帶來最多 24 小時前的預約蒸煮功能。可以預先設定烹調完成的時間。還有 5 個可以 2 小時前預約的蒸煮、油炸、火鍋、爆炒和鐵板燒定時烹飪功能。
6 個手調的烹調程式包括智能烹調模式，協助您輕鬆煮出美味的食物，無論要煮湯/粥、火鍋、煮蒸、炸、爆炒美食，甚至是快速炸蔬菜。特別的爆炒提供 3 分鐘連續的高火力加熱，非常適合中式菜餚的烹飪模式
6 段火力調控：包括 60°C、80°C、160°C、200°C、240°C 和 280°C，能夠滿足您的烹飪需求，無論是慢火燉煮還是快炒，只需旋轉加熱圈或輕觸「+」「-」調整到所需的火力即可。
高科技的觸控感應控制能夠避免傳統按鍵長時間使用後的物理磨損，還可以防水，而且使用上更準確，具有持久的靈敏度。用戶可使用旋轉觸控按鈕，非常方便地和簡單地控制烹調時間
設有超薄平板的設計，只有 27 毫米厚度，機身邊緣只有 9 毫米薄，帶來尊貴典雅的新體驗
智能電流和電壓偵測系統帶來在異常情況下的斷電保護功能。鍋底的智能溫度偵測系統能夠在過熱的情況下進行斷電保護。如果沒有鍋置於電磁爐上，電磁爐會在 1 分鐘後會自動關閉，如果偵測到鍋已經煮乾，則會在 3 分鐘後自動關閉。還有兒童鎖保護，有助避免誤用產品的意外事件
設計規格
尺寸及重量
配件
技術規格
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