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    可持續系列 5000系列咖啡機

    HD5120/01

    4 獎項

    讓可持續的概念融入您的生活

    每天早晨都能享受到您所炮製咖啡的完美味道和香氣。採用 100% 生物基塑料*的可持續設計，生產過程減少二氧化碳足印 24%¹，而節能功能為更環保的未來貢獻。

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    可持續系列 5000系列咖啡機

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    讓可持續的概念融入您的生活

    使用 Philips 可持續系列咖啡機

    • 100% 生物基塑膠²
    • 1.2 公升 / 10 大杯容量
    • 自動斷電安全裝置
    • 絲白色啞光塗層
    香氣旋渦設計帶來完美味道和豐富香氣

    香氣旋渦設計帶來完美味道和豐富香氣

    咖啡壺內的智能噴嘴會均勻轉動壺內的咖啡，帶來始終如一的濃郁香氣。

    快速沖調時間和自動斷電功能節省能源

    快速沖調時間和自動斷電功能節省能源

    自動斷電功能會在 30 分鐘後關閉產品，以幫助節省能源並增加安全性。10 分鐘即可沖泡一整壺咖啡，進一步節省能源。

    可持續設計創造更環保的未來

    可持續設計創造更環保的未來

    使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 24%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。

    多達 15 杯咖啡

    多達 15 杯咖啡

    可以沖泡 2 杯至最多 10 大杯或 15 小杯咖啡，最大容量為 1.2 公升。機身採用輕巧設計。

    防滴漏功能，防止咖啡溢出

    防滴漏功能，防止咖啡溢出

    防滴漏功能讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡，防止咖啡溢出。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示讓您注水至所需水平，確保您不會浪費能源，僅沖泡您需要的咖啡量。

    以安全性和可持續性為理念的設計

    以安全性和可持續性為理念的設計

    100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。自動斷電功能會在 30 分鐘後關閉產品，有助節省能源並增加安全性。

    現代簡約風格

    現代簡約風格

    可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。

    純淨及簡約

    以自然為靈感的設計，採用自然色系和天然材料，包括可拆式蓋子和玻璃壺——每個設計都易於使用和清潔。Philips 可持續系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電線長度
      0.8  m
      電源
      1000  W

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      340 x 170 x 350 毫米
      產品重量
      2.050 公斤
      重量 (含包裝)
      3.060 公斤

    • 一般規格

      產品功能
      • 享受完美的味道和咖啡香氣
      • 大容量產品
      • 包括防滴漏設計
      • 自動斷電功能
      • 外置水位顯示
      • 可持續設計
      • 安全且可持續
      • 時尚簡約
      • 純淨及簡約

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      >90% 可回收物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 設計和外表

      機身物料
      100% 生物基塑膠
      顏色
      絲白色啞光

    Badge-D2C

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    獎項

    • ¹基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算
    • ²機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 82%）。

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