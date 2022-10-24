讓可持續的概念融入您的生活
每天早晨都能享受到您所炮製咖啡的完美味道和香氣。採用 100% 生物基塑料*的可持續設計，生產過程減少二氧化碳足印 24%¹，而節能功能為更環保的未來貢獻。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
讓可持續的概念融入您的生活
使用 Philips 可持續系列咖啡機
- 100% 生物基塑膠²
- 1.2 公升 / 10 大杯容量
- 自動斷電安全裝置
- 絲白色啞光塗層
香氣旋渦設計帶來完美味道和豐富香氣
咖啡壺內的智能噴嘴會均勻轉動壺內的咖啡，帶來始終如一的濃郁香氣。
快速沖調時間和自動斷電功能節省能源
自動斷電功能會在 30 分鐘後關閉產品，以幫助節省能源並增加安全性。10 分鐘即可沖泡一整壺咖啡，進一步節省能源。
可持續設計創造更環保的未來
使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 24%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。
多達 15 杯咖啡
可以沖泡 2 杯至最多 10 大杯或 15 小杯咖啡，最大容量為 1.2 公升。機身採用輕巧設計。
防滴漏功能，防止咖啡溢出
防滴漏功能讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡，防止咖啡溢出。
清晰的水位顯示
清晰的水位顯示讓您注水至所需水平，確保您不會浪費能源，僅沖泡您需要的咖啡量。
以安全性和可持續性為理念的設計
100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。自動斷電功能會在 30 分鐘後關閉產品，有助節省能源並增加安全性。
現代簡約風格
可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。
純淨及簡約
以自然為靈感的設計，採用自然色系和天然材料，包括可拆式蓋子和玻璃壺——每個設計都易於使用和清潔。Philips 可持續系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。
技術規格
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原產地
- 製造地：
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中國
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技術規格
- 電線長度
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0.8
m
- 電源
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1000
W
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重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
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340 x 170 x 350 毫米
- 產品重量
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2.050 公斤
- 重量 (含包裝)
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3.060 公斤
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一般規格
- 產品功能
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享受完美的味道和咖啡香氣
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大容量產品
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包括防滴漏設計
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自動斷電功能
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外置水位顯示
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可持續設計
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安全且可持續
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時尚簡約
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純淨及簡約
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服務
- 全球 2 年保養
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是
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持續性
- 包裝
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>90% 可回收物料
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
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設計和外表
- 機身物料
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100% 生物基塑膠
- 顏色
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絲白色啞光
- ¹基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算
- ²機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 82%）。
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