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Daily Collection

咖啡機

HD7432/20
  • 無可挑剔的香濃味道 無可挑剔的香濃味道 無可挑剔的香濃味道
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    Daily Collection 咖啡機

    HD7432/20

    無可挑剔的香濃味道

    這款 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。機身設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處

    建議零售價: HK$338.00

    Daily Collection 咖啡機

    無可挑剔的香濃味道

    這款 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。機身設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處

    無可挑剔的香濃味道

    這款 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。機身設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處

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    Daily Collection 咖啡機

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      • 隨附玻璃壺
      • 小巧設計 (0.6 公升)
      • 黑色
      30 分鐘後自動斷電，節能又安全

      30 分鐘後自動斷電，節能又安全

      沖泡咖啡 30 分鐘後，咖啡機會自動斷電，節能又安全。如果您想延長咖啡保溫時間，Philips 為您提供配備保溫壺的咖啡機。

      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      咖啡壺內的智能噴嘴會轉動壺內的咖啡，令口感更一致、香味更濃郁。

      防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

      防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

      這個防滴漏裝置讓您在沖泡過程結束前及時斟咖啡。

      開啟咖啡機時，LED 會自動亮燈

      開啟咖啡機時，LED 會自動亮燈

      開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。

      所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

      所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

      咖啡壺和過濾杯放入洗碗碟機內即可輕鬆清洗。

      設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡

      設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡

      這款咖啡機可沖調 2 至 7 杯咖啡（最多 0.6 公升）。咖啡機設計小巧，只佔用小量廚房空間。

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示讓您更輕易更準確地加水。

      技術規格

      • 服務

        2 年保養

      • 技術規格

        包裝尺寸（寬x深x高）
        218 x 198 x 290  mm
        製造地：
        中國
        適合
        研磨咖啡粉
        隨附
        玻璃壺
        電壓
        220 - 240  V
        電線長度
        0.85  m
        顏色
        黑色
        易於清潔和保養
        • 所有配件可於洗碗碟機清洗
        • 可拆式過濾網
        產品尺寸 (寬x深x高)
        210 x 172 x 270  mm
        重量 (含包裝)
        2.69  kg
        頻率
        50 - 60  Hz
        水箱容量
        0.6  L
        水箱容量
        Up to 7  cups
        容易操作，使用舒適
        • 水位顯示
        • 防滴漏
        • 自動斷電裝置
        咖啡飲品
        滴漏式咖啡
        泡製1 壺咖啡的時間
        10  minute(s)

      • 重量與尺寸

        產品重量
        1.11  kg

      • 持續性

        沖調功率
        750  W

      • 飾面

        機身物料
        塑膠
        水箱物料
        塑膠

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