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    Viva Collection 咖啡機

    HD7458/00

    輕鬆準備優質滴漏式咖啡

    使用這款容易收納，而且有智能和精巧設計的堅固金屬 Philips 咖啡機，即可輕鬆享用香醇的濾式咖啡。

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    此產品已不再銷售。

    Viva Collection 咖啡機

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    輕鬆準備優質滴漏式咖啡

    咖啡機設計輕巧，容量為 10 至 15 杯

    • 隨附玻璃壺
    • 1000 瓦
    • 黑色及金屬色
    水位標示輕鬆注水

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    透過水位標示可輕鬆準確地注滿水箱。

    防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

    防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

    這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。

    電線儲藏格讓收納變得更輕鬆

    電線儲藏格讓收納變得更輕鬆

    電線可收納在咖啡機下的儲藏格，讓廚房的咖啡機看上去更整潔。

    當咖啡機開啟時，LED 電源開關會亮起

    當咖啡機開啟時，LED 電源開關會亮起

    開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。

    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

    咖啡壺和過濾器支架可放入洗碗碟機內清洗，簡單方便。

    1.3 公升容量可沖調 10 至 15 杯

    此咖啡機內的咖啡壺可裝 1.3 公升咖啡，視乎您的杯子大小而定，足夠沖調 10 至 15 杯。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      玻璃壺

    • 技術規格

      電線長度
      0.8  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50/60  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      10 - 15  cups
      泡製1 壺咖啡的時間
      10  minute(s)

    • 設計

      顏色
      黑色及金屬色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.42  kg
      產品尺寸 (寬x深x高)
      220 x 220 x 290  mm
      重量（含包裝）
      3.14  kg

    • 一般規格

      適合
      即磨咖啡
      易於清潔和保養
      • 所有配件可於洗碗碟機清洗
      • 可拆式過濾網
      容易操作，使用舒適
      • 半透明水箱
      • 水位顯示
      • 防漏水

    • 持續性

      沖調功率
      1000  W

    Badge-D2C

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