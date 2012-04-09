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輕鬆準備優質滴漏式咖啡
使用這款容易收納，而且有智能和精巧設計的堅固金屬 Philips 咖啡機，即可輕鬆享用香醇的濾式咖啡。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
透過水位標示可輕鬆準確地注滿水箱。
這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。
電線可收納在咖啡機下的儲藏格，讓廚房的咖啡機看上去更整潔。
開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。
咖啡壺和過濾器支架可放入洗碗碟機內清洗，簡單方便。
此咖啡機內的咖啡壺可裝 1.3 公升咖啡，視乎您的杯子大小而定，足夠沖調 10 至 15 杯。
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配件
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