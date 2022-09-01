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Daily Collection

咖啡機

HD7462/20
1 獎項
  • 無可挑剔的香濃味道 無可挑剔的香濃味道 無可挑剔的香濃味道
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    Daily Collection 咖啡機

    HD7462/20
    1 獎項

    無可挑剔的香濃味道

    這款可靠的 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處

    Daily Collection 咖啡機

    無可挑剔的香濃味道

    這款可靠的 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處

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      30 分鐘後自動斷電，節能又安全

      沖泡咖啡 30 分鐘後，咖啡機會自動斷電，節能又安全。這一操作遵循歐盟法規，適用於歐盟境內所有咖啡機。如果您想延長咖啡保溫時間，Philips 為您提供配備保溫壺的咖啡機。

      防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

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      這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。

      開啟咖啡機時，LED 會自動亮燈

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      開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮起紅燈。

      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      咖啡壺內的智能噴嘴會轉動壺內的咖啡，令口感更一致、香味更濃郁。

      1.2 公升的容量，可沖調 2 至 15 杯咖啡

      1.2 公升的容量，可沖調 2 至 15 杯咖啡

      這款咖啡機可沖泡 2 至 10（大）/ 15（小）杯咖啡，容量多達 1.2 公升，但仍然保持小巧設計，助您節省廚房空間。

      所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

      所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

      咖啡壺和過濾杯放入洗碗碟機內即可輕鬆清洗。

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示讓您更輕易更準確地加水。

      技術規格

      • 服務

        2 年保養

      • 重量與尺寸

        製造地：
        中國
        適合
        研磨咖啡粉
        隨附
        玻璃壺
        電壓
        220 - 240 V
        電線長度
        0.85 m
        顏色
        黑色及金屬色
        易於清潔和保養
        • 所有配件可於洗碗碟機清洗
        • 可拆式過濾網
        產品尺寸 (寬x深x高)
        240 x 210 X 330 mm
        重量 (含包裝)
        1.96 kg
        頻率
        50 - 60 Hz
        水箱容量
        1.2 L
        水箱容量
        Up to 15 cups
        容易操作，使用舒適
        • 自動斷電裝置
        • 水位顯示
        • 防滴漏
        特設功能
        香氣旋渦設計
        咖啡飲品
        滴漏式咖啡
        泡製1 壺咖啡的時間
        10 minute(s)

      • 重量與尺寸

        產品重量
        1.42 kg

      • 持續性

        沖調功率
        1000 W

      • 飾面

        機身物料
        塑膠與不锈鋼
        水箱物料
        塑膠

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