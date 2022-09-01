Daily Collection
咖啡機 HD7462/20
Daily Collection 咖啡機 HD7462/20
無可挑剔的香濃味道
這款可靠的 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無可挑剔的香濃味道
這款可靠的 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處
無可挑剔的香濃味道
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無可挑剔的香濃味道
這款可靠的 Philips 咖啡機讓您享用美味香醇的即磨咖啡。具備香氣旋渦設計，令每杯咖啡都美味可口。 查看各種好處
無可挑剔的香濃味道
具備香氣旋渦設計，完全釋放濃香咖啡
30 分鐘後自動斷電，節能又安全
沖泡咖啡 30 分鐘後，咖啡機會自動斷電，節能又安全。這一操作遵循歐盟法規，適用於歐盟境內所有咖啡機。如果您想延長咖啡保溫時間，Philips 為您提供配備保溫壺的咖啡機。
防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡
這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。
開啟咖啡機時，LED 會自動亮燈
開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮起紅燈。
香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感
咖啡壺內的智能噴嘴會轉動壺內的咖啡，令口感更一致、香味更濃郁。
1.2 公升的容量，可沖調 2 至 15 杯咖啡
這款咖啡機可沖泡 2 至 10（大）/ 15（小）杯咖啡，容量多達 1.2 公升，但仍然保持小巧設計，助您節省廚房空間。
所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔
咖啡壺和過濾杯放入洗碗碟機內即可輕鬆清洗。
水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡
水位顯示讓您更輕易更準確地加水。
技術規格
-
服務
- 2 年保養
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是
-
重量與尺寸
- 製造地：
-
中國
- 適合
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研磨咖啡粉
- 隨附
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玻璃壺
- 電壓
-
220 - 240 V
- 電線長度
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0.85 m
- 顏色
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黑色及金屬色
- 易於清潔和保養
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- 產品尺寸 (寬x深x高)
-
240 x 210 X 330 mm
- 重量 (含包裝)
-
1.96 kg
- 頻率
-
50 - 60 Hz
- 水箱容量
-
1.2 L
- 水箱容量
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Up to 15 cups
- 容易操作，使用舒適
-
- 特設功能
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香氣旋渦設計
- 咖啡飲品
-
滴漏式咖啡
- 泡製1 壺咖啡的時間
-
10 minute(s)
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
1.42 kg
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持續性
- 沖調功率
-
1000 W
-
飾面
- 機身物料
-
塑膠與不锈鋼
- 水箱物料
-
塑膠
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