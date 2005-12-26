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輕鬆準備優質滴漏式咖啡
咖啡機可靠且易於使用，是追求輕巧設計產品人士的理想之選。
此產品已不再銷售。
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半透明水箱，清楚顯示水位。
開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。
可放於洗碗碟機中清洗的配件，方便簡易
防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程，方便倒出咖啡
只需將過濾杯旋轉到一旁即可打開，讓您輕鬆斟咖啡。可拆式過慮杯方便清洗。
這款咖啡機可沖調 2 至 7 杯咖啡（最多 0.6 公升）。咖啡機設計小巧，只佔用小量廚房空間。
在咖啡機底下儲藏電線，避免電線纏繞，廚房桌面更井然有序。
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