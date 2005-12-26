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    Daily Collection 咖啡機

    HD7466/20

    輕鬆準備優質滴漏式咖啡

    咖啡機可靠且易於使用，是追求輕巧設計產品人士的理想之選。

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    Daily Collection 咖啡機

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    輕鬆準備優質滴漏式咖啡

    設計小巧，可沖調 4 至 6 杯

    • 隨附玻璃壺
    • 黑色
    半透明水箱

    半透明水箱

    半透明水箱，清楚顯示水位。

    當咖啡機開啟時，LED 電源開關會亮起

    當咖啡機開啟時，LED 電源開關會亮起

    開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。

    可放於洗碗碟機中清洗的配件

    可放於洗碗碟機中清洗的配件

    可放於洗碗碟機中清洗的配件，方便簡易

    防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程

    防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程

    防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程，方便倒出咖啡

    迴旋式過濾杯讓您輕鬆斟咖啡

    迴旋式過濾杯讓您輕鬆斟咖啡

    只需將過濾杯旋轉到一旁即可打開，讓您輕鬆斟咖啡。可拆式過慮杯方便清洗。

    設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡

    設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡

    這款咖啡機可沖調 2 至 7 杯咖啡（最多 0.6 公升）。咖啡機設計小巧，只佔用小量廚房空間。

    電線儲藏格

    電線儲藏格

    在咖啡機底下儲藏電線，避免電線纏繞，廚房桌面更井然有序。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      黑色
      盛載盆、蓋、推進桿
      塑膠 (聚丙烯)，玻璃壺

    • 配件

      HD7980/70（白色），HD7980/20（黑色）

    • 技術規格

      電源
      650  W
      電壓
      220-240  V
      電線長度
      85  cm
      頻率
      50/60  Hz
      沖調時間
      9  minute(s)

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長 x 厚 x 高）
      195 x 195 x 240  mm
      產品重量
      1.18  kg
      水箱容量
      0.6  l
      包裝重量
      1.62  kg
      以咖啡杯計算最大容量單位
      4 至 7 杯

    • 一般規格

      電線儲藏格
      防滑腳墊
      防滴漏功能
      半透明水箱
      電源開關燈
      可拆式過濾杯
      可於洗碗碟機中清洗的可拆式過濾杯與咖啡壺

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