Daily Collection 咖啡機
輕鬆煮出香醇咖啡
咖啡機可靠且易於使用，是追求輕巧設計產品人士的理想之選。 查看各種好處
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輕鬆煮出香醇咖啡
設計小巧，可沖調 4 至 6 杯
當咖啡機開啟時，LED 電源開關會亮起
開啟咖啡機電源時，開關鍵會亮燈。
可放於洗碗碟機中清洗的配件
可放於洗碗碟機中清洗的配件，方便簡易
防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程
防滴漏設計助您隨時中斷沖調過程，方便倒出咖啡
迴旋式過濾杯讓您輕鬆斟咖啡
只需將過濾杯旋轉到一旁即可打開，讓您輕鬆斟咖啡。可拆式過慮杯方便清洗。
設計小巧，可沖調 2 至 7 杯咖啡
這款咖啡機可沖調 2 至 7 杯咖啡（最多 0.6 公升）。咖啡機設計小巧，只佔用小量廚房空間。
電線儲藏格
在咖啡機底下儲藏電線，避免電線纏繞，廚房桌面更井然有序。
技術規格
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
195*195*240
mm
- 顏色
-
白色/藍色
- 盛載盆、蓋、推進桿
-
塑膠 (聚丙烯)，玻璃壺
- 產品重量
-
1.18
kg
- 重量 (含包裝)
-
1.62
kg
-
配件
- 壺
-
HD7980/70（白色），HD7980/20（黑色）
-
技術規格
- 電線長度
-
0.88
m
- 電源
-
900
W
- 電壓
-
120-127
V
- 頻率
-
50/60
Hz
- 容量
-
1.3 / 10-15
Litres / cups
- 沖調時間
-
9
minute(s)
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 防滑腳墊
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 半透明水箱
-
是
- 電源開關燈
-
是
- 可拆式過濾杯
-
是
- 可於洗碗碟機中清洗的可拆式過濾杯與咖啡壺
-
是
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