此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。
Saeco 的這款特濃咖啡機設計為啟動或關閉時可使用清水自動清潔其咖啡管道，讓每一杯咖啡都新鮮濃郁。
全靠可調節咖啡時間以合您口味的記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受美味的咖啡飲品。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！
此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。
不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。
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