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Philips Saeco Xsmall

Espresso 全自動咖啡機

HD8745/01
Saeco
1 獎項
Saeco
  • 細味您最喜愛的咖啡豆芳香 細味您最喜愛的咖啡豆芳香 細味您最喜愛的咖啡豆芳香
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    Philips Saeco Xsmall Espresso 全自動咖啡機

    HD8745/01
    1 獎項

    細味您最喜愛的咖啡豆芳香

    Xsmall 是即磨咖啡家族的最細小成員。但它具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Saeco Xsmall Espresso 全自動咖啡機

    細味您最喜愛的咖啡豆芳香

    Xsmall 是即磨咖啡家族的最細小成員。但它具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處

    細味您最喜愛的咖啡豆芳香

    Xsmall 是即磨咖啡家族的最細小成員。但它具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處

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    Philips Saeco Xsmall Espresso 全自動咖啡機

    細味您最喜愛的咖啡豆芳香

    Xsmall 是即磨咖啡家族的最細小成員。但它具備設計與功能於一身。輕輕一按即為您獻上優質濃縮咖啡。您最喜愛的咖啡即磨後發出濃郁香氣。 查看各種好處

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      • 經典
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      • Silver
      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      自動管道清洗功能令您的咖啡機時刻保持清潔

      自動管道清洗功能令您的咖啡機時刻保持清潔

      Saeco 的這款特濃咖啡機設計為啟動或關閉時可使用清水自動清潔其咖啡管道，讓每一杯咖啡都新鮮濃郁。

      儲存您喜愛的咖啡時間

      儲存您喜愛的咖啡時間

      全靠可調節咖啡時間以合您口味的記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受美味的咖啡飲品。

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典發打奶泡裝置，咖啡師亦稱其為「手打奶沫泡裝置」。該發打奶泡裝置可發放蒸氣，並浸在牛奶中，可製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調製出美味的奶類飲品，您也可以成為專業咖啡師！

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

      技術規格

      • 方便使用

        用法
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 可拆式水箱
        最高杯身高度
        95 mm
        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        420x325x295 mm
        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        清潔與保養
        自動咖啡管道清洗功能
        可沖調的咖啡種類
        原粒咖啡豆
        咖啡豆渣容器容量
        8 份量
        特濃咖啡技術
        芳香系統︰預先泡浸咖啡粉
        可拆式咖啡沖調裝置
        咖啡豆容量
        180 克
        尺寸
        295x325x420 mm
        蒸氣箱數目
        1 個蒸氣箱
        原產地
        • 意大利設計
        • 歐洲製造
        水箱容量
        1 l

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        功率
        1400 W
        電壓
        230 V
        頻率
        50 Hz
        壓力
        15 Bar

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