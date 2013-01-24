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Viva Collection

麵包機

HD9045/30
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  • 每天醒來即可享用新鮮麵包。 每天醒來即可享用新鮮麵包。 每天醒來即可享用新鮮麵包。
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    Viva Collection 麵包機

    HD9045/30
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    每天醒來即可享用新鮮麵包。

    每天早晨，暖烘烘的新鮮麵包散發出誘人香味，魅力沒無擋！製作非常簡單…. 晚上加入材料，將延遲計時器設定為第二天早晨，Philips 麵包機會按設定時間完成製作。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,288.00
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      每天醒來即可享用新鮮麵包。

      可烘焗各種口味的麵包。簡簡單單，盡享美味！

      • 14 款食譜
      • 1000 克
      14 款預設程式，可焗製麵包、麵糰甚至果醬

      14 款預設程式，可焗製麵包、麵糰甚至果醬

      Philips 麵包機備有 14 款容易使用的預設程式，完美焗製營養豐富的全麥麵包、無麥麩麵包、法式麵包還是甜味麵包等任何麵包，亦可製作香菜籽黑麥麵包、復活節吃等特色麵包、意粉甚至果醬。不論焗製什麼，同樣可口美味，做法簡單，因為預設程序已控制溫度和時間，能夠帶來最佳效果。如果您較為匆忙，也可使用快速程式迅速製作，或者甚至運用超快速程式，只需一小時即完成焗製。

      焗製兩種大小重量，最多 1 公斤

      焗製兩種大小重量，最多 1 公斤

      焗製符合您所需的麵包份量。只需在控制面板上選擇麵包重量大小，即可按照需要焗製。有中型（750 克）或大型（1000 克）份量可供選擇。

      3 種烘焗程度可滿足您所想要麵包外皮顏色

      3 種烘焗程度可滿足您所想要麵包外皮顏色

      全靠先進溫度控制系統，Philips VIVA 麵包機可讓您選擇享用您所喜愛的麵包，不論淡、中等或深啡麵包外皮顏色，只需簡單一按控制面板即可選擇。

      「加入」指示放入特色麵包的額外材料

      「加入」指示放入特色麵包的額外材料

      在搓粉階段，麵包機將會發出「嗶」聲，提示您按喜好加入特別材料，製作特色麵包。

      簡單設計，超級輕巧及安靜 (< 55 dbA)

      簡單設計，超級輕巧及安靜 (< 55 dbA)

      麵包機採用簡單易用的設計，操作時超級安靜 (55dbA)，並非以噪音，而是以新鮮麵包的香味將您喚醒。其輕巧設計卓越超凡，適合任何現代廚房的需要。

      時間掣最多延遲 13 小時，醒來即可享用新鮮麵包

      時間掣最多延遲 13 小時，醒來即可享用新鮮麵包

      每天早上享用魅力沒無擋的新鮮麵包 - 絕對是一天最好的開始！只需在前一晚設定延遲時間掣，麵包機便會在您睡眠期間準備並焗製麵包 ，讓您醒來可隨時享用新鮮麵包。

      附送簡易食譜

      附送簡易食譜

      特大透明玻璃窗讓您觀察麵包發酵烘焗過程

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      適合所有用戶使用的控制面板

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      整合式防滑手柄，處理起來安全簡單

      如需要移動麵包機或存放在櫃內，您定必喜歡這款堅固的整合式防滑手柄，方便提起移動。

      技術規格

      • 內附配件

        烘烤器皿
        最多 1 公斤
        量杯
        量匙
        攪棒

      • 設計規格

        顏色
        淨白色

      • 一般規格

        加入材料訊號
        麵包容量
        750 克、1 公斤
        烘烤程度
        3
        隔熱外殼
        麵團程式
        意粉、一般（薄餅、曲奇餅、硬麵包圈等）
        延遲時間掣小時
        13
        果醬程式
        液晶屏
        攪棒數目
        1
        程式數目
        14
        防滑膠腳
        輕觸式操作
        快速程式
        食譜
        保溫時段
        1 小時

      • 物料

        烘烤器皿
        鋁合金
        機身
        PP 塑膠
        混合攪棒
        鋁合金

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