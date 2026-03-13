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Avance 系列 空氣炸鍋 XL

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User Manual Philips Avance Collection Airfryer XL

  • PDF 檔案, 1.7 MB
  • 13 March 2026

Philips 獨特的 RapidAir 高速空氣循環技術讓您可以使用高速空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須用油，確保食物有好的質感及風味。

  • PDF 檔案
  • 29 June 2026

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