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  • 美味菜式，含油量減少高達 90%！** 美味菜式，含油量減少高達 90%！** 美味菜式，含油量減少高達 90%！**
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    健康空氣炸鍋 3000系列 透視健康空氣炸鍋

    HD9257/80

    美味菜式，含油量減少高達 90%！**

    Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*。這是 Philips 首款配備透明烹調視窗的健康空氣炸鍋！憑藉 RapidAir 高速空氣循環技術，您可享用外脆內嫩、脂肪含量減少高達90%的健康食品。下載 NutriU 應用程式發掘更多美味食譜。

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    建議零售價: HK$1,298.00

    健康空氣炸鍋 3000系列 透視健康空氣炸鍋

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    盡在 RapidAir 高速空氣循環技術

    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 5.6 公升
    • 黑色
    透明烹調視窗

    透明烹調視窗

    憑藉透明視窗設計，您可以隨時查看烹調情況，直播料理進度，告別猜測！

    14合1烹調功能

    14合1烹調功能

    Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、焗、烤、燒、風乾、烘烤、解凍、翻熱等。

    RapidAir 高速空氣循環技術

    RapidAir 高速空氣循環技術

    RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。

    根據個人喜好的個人化食譜

    根據個人喜好的個人化食譜

    接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。向其他大廚取經，並關注口味相近的人#。

    美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活

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    發掘您健康空氣炸鍋的數百款令人垂涎欲滴、美味且快捷健康的食譜。HomeID 食譜由營養專家精心設計，讓您每日輕鬆選擇合適的菜式。

    能減少煎炸食物油脂多達 90%

    能減少煎炸食物油脂多達 90%

    Philips 健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%***。

    單鍋易於清潔，內部光滑設計。

    單鍋易於清潔，內部光滑設計。

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 快速清洗炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且使用健康空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的異味。

    XL 型號，適合全家享用

    XL 型號，適合全家享用

    Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。5.6 公升容量，助您烹調各種美食，一次可製作多達 4 份餐點。

    配備7個預設烹調程式的觸控屏幕

    配備7個預設烹調程式的觸控屏幕

    輕觸按鈕以進行烹調。預設烹調程式包括冷凍小食、新鮮薯條、肉類、魚、雞髀、蛋糕甚至氣炸菜。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電源
      1700  W
      電線長度
      0.8  m
      電壓
      220-240 V (50Hz) / 220-230 V (60Hz)

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5.05  kg
      產品尺寸（長x寬x高）
      392 毫米*284 毫米*299 毫米
      重量（含包裝）
      6.1  kg

    • 一般規格

      適用於洗碗碟機
      溫度控制
      時間控制
      最長 60 分鐘

    • 設計和外表

      材料
      塑膠

    • 烹調功能

      高空氣流動性
      • • 煎炸
      • • 烘烤
      • • 燒烤
      • • 烘焗
      • • 一窩煮
      • • 翻炒
      • • 煎炒
      • • 冷凍烹調
      • • 翻熱
      • • 解凍
      • • 保溫
      • • 脫水
      • • 烘烤

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較。
    • **與使用高溫油炸鍋和鑊炒烹調的雞肉和豬肉的脂肪含量比較。
    • #僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供。

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