單鍋易於清潔，內部光滑設計。

所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 快速清洗炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且使用健康空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的異味。