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美味菜式，含油量減少高達 90%！**
Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*。這是 Philips 首款配備透明烹調視窗的健康空氣炸鍋！憑藉 RapidAir 高速空氣循環技術，您可享用外脆內嫩、脂肪含量減少高達90%的健康食品。下載 NutriU 應用程式發掘更多美味食譜。查看各種好處
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憑藉透明視窗設計，您可以隨時查看烹調情況，直播料理進度，告別猜測！
Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、焗、烤、燒、風乾、烘烤、解凍、翻熱等。
RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。
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Philips 健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%***。
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 快速清洗炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且使用健康空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的異味。
Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。5.6 公升容量，助您烹調各種美食，一次可製作多達 4 份餐點。
輕觸按鈕以進行烹調。預設烹調程式包括冷凍小食、新鮮薯條、肉類、魚、雞髀、蛋糕甚至氣炸菜。
原產地
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
烹調功能
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