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13 分鐘即可吃到美食
採用 Philips 專利 RapidAir 高速空氣循環技術，13 分鐘即可吃到美食，其人體感應燈開關功能和耐高溫的透明視窗，方便觀察食物的烹飪狀態。
RapidAir 高速空氣循環技術
4 公升容量
白色
Philips 獨一無二的新穎海星機座，大型立體浮動表面設計，從頂部反射多方位熱空氣，形成熱風空氣循環，使食物均勻受熱。
1500 瓦高功率，健康空氣炸鍋開機後能夠提高加熱速度。
Philips 健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%*。
由 Philips 授權的外部實驗室測試。比較電炸鍋與 Philips 健康空氣炸鍋的炸薯條脂肪含量
由 Philips 授權外部實驗室測試。測試隔油籃和電炸鍋食物接觸部分所用塗層的 BPA 含量，測試報告顯示未檢出 BPA，即雙酚 A。
由 Philips 授權的外部實驗室測試。食物接觸測試依據以下國家標準測試：GB 4806.7-2016、GB 4806.9—2016、GB 4806.10-2016、GB 4806.11-2016，食品接觸部件具體清單請參考使用說明書。