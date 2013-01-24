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Viva Collection

空氣炸鍋

HD9925/00
1 獎項
  • 製作您最愛的食譜配件 製作您最愛的食譜配件 製作您最愛的食譜配件
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    Viva Collection 空氣炸鍋

    HD9925/00
    1 獎項

    製作您最愛的食譜配件

    憑藉此特別的 Philips Airfryer 烤焗配件 HD9925/00，您可製作您最愛的食譜。以快速及健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、奶油烤菜、雜錦烘餅等食物！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$180.00

    Viva Collection 空氣炸鍋

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      技術規格

      • 技術規格

        容量
        1.3 公升
        不黏底塗層

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