製作您最愛的食譜配件
憑藉此特別的 Philips Airfryer 烤焗配件 HD9925/00，您可製作您最愛的食譜。以快速及健康的方式烤焗美味的蛋糕、麵包、奶油烤菜、雜錦烘餅等食物！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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