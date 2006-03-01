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雙重浮動女士剃毛器

HP6322/03
  • Ladyshave soft select 女士剃毛器 Ladyshave soft select 女士剃毛器 Ladyshave soft select 女士剃毛器
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    雙重浮動女士剃毛器

    HP6322/03

    Ladyshave soft select 女士剃毛器

    獨特的多功能女士剃毛器備有三種設定，適用於身體不同部位。24K 金防敏感刀頭設定，特別為敏感的部位而設。並可變更設定，體貼地剃除腿部毛髮。

    此產品已不再銷售。

    雙重浮動女士剃毛器

    Ladyshave soft select 女士剃毛器

    獨特的多功能女士剃毛器備有三種設定，適用於身體不同部位。24K 金防敏感刀頭設定，特別為敏感的部位而設。並可變更設定，體貼地剃除腿部毛髮。

    Ladyshave soft select 女士剃毛器

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      技術規格

      • 物流數據

        CTV 代碼
        8846 322 0300
        每層 (EU) A-盒數量
        10
        每層 (GB) A-盒數量
        15
        層數 (EU)
        4
        層數 (GB)
        4
        層板數量 (EU)
        240  件數
        層板數量 (GB)
        360  件數
        層板尺寸 (EU)
        120 x 80 x 102  厘米
        層板尺寸 (GB)
        120 x 100 x 102  厘米

      • 技術規格

        電源
        電池
        剃毛刀網
        3 區
        刀網物料
        護齒數目
        43
        刀片齒數目
        37
        薄層數目
        27
        毛髮修剪器壓力 (N)
        1
        刀網壓力 (N)
        2.5
        每分鐘轉速
        7500
        摩打
        永久 3  伏
        機身物料
        ABS/PP/SEBS
        女士剃毛器重量
        119  克
        顏色
        薄荷

      • 彩盒的重量及尺寸

        尺寸
        172 x 63 x 192 (長 x 寬 x 高)  毫米
        重量
        269  克

      • 彩盒的重量及尺寸

        尺寸
        400 x 181 x 219 (長 x 寬 x 高)  毫米
        重量
        1851  克
        每個外紙箱的數量
        6  件數

      • 更換

        刀網 HP6120
        CTV: 884612000000
        刀片與彈簧 HP2909
        CTV: 884290931000

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