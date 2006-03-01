Ladyshave soft select 女士剃毛器
獨特的多功能女士剃毛器備有三種設定，適用於身體不同部位。24K 金防敏感刀頭設定，特別為敏感的部位而設。並可變更設定，體貼地剃除腿部毛髮。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Ladyshave soft select 女士剃毛器
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獨特的多功能女士剃毛器備有三種設定，適用於身體不同部位。24K 金防敏感刀頭設定，特別為敏感的部位而設。並可變更設定，體貼地剃除腿部毛髮。
整合式蘆薈柔膚裝置加強肌膚保濕，為您帶來流暢及安全的剃毛體驗
1) 適用於腿部的剃毛刀頭設定，剃得更乾淨 2) 24K 金防敏感刀頭設定，適合剃除腋下毛髮 3) 24K 金防敏感刀頭設定，適合剃除比堅尼線位的毛髮
毛髮修剪梳，適合為比堅尼線部位的毛髮進行修剪及造型。
使用無線女士剃毛器，剃除任何位置的毛髮
豪華收藏袋便於保護、旅遊及收藏
物流數據
技術規格
彩盒的重量及尺寸
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