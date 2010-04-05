搜尋字眼

ZH
EN
1

脫毛器

HP6365/02
  • 完美的持久光滑 完美的持久光滑 完美的持久光滑
    -{discount-value}

    脫毛器

    HP6365/02

    完美的持久光滑

    此創新及纖細的 Philips SatinTouch 精確脫毛器專為剃除更幼細的毛髮而設。就算在皮膚極其敏感的細緻身體部位也能從根部去除所有毛髮。讓您盡情享受持久光滑的感覺。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$268.00

    脫毛器

    完美的持久光滑

    此創新及纖細的 Philips SatinTouch 精確脫毛器專為剃除更幼細的毛髮而設。就算在皮膚極其敏感的細緻身體部位也能從根部去除所有毛髮。讓您盡情享受持久光滑的感覺。

    完美的持久光滑

    此創新及纖細的 Philips SatinTouch 精確脫毛器專為剃除更幼細的毛髮而設。就算在皮膚極其敏感的細緻身體部位也能從根部去除所有毛髮。讓您盡情享受持久光滑的感覺。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$268.00

    脫毛器

    完美的持久光滑

    此創新及纖細的 Philips SatinTouch 精確脫毛器專為剃除更幼細的毛髮而設。就算在皮膚極其敏感的細緻身體部位也能從根部去除所有毛髮。讓您盡情享受持久光滑的感覺。

    類似產品

    See all 女士脫毛器

      完美的持久光滑

      專為敏感部位而設的脫毛器

      較少刀片減少刺激皮膚

      較少刀片減少刺激皮膚

      較少刀片減少刺激皮膚，避免不適

      操作順手，皮膚易見

      操作順手，皮膚易見

      完確到達您想剃的皮膚位置！

      適合收藏和旅行用

      適合收藏和旅行用

      為敏感部位脫毛而設計

      為敏感部位脫毛而設計

      易於清潔的清潔刷子

      易於清潔的清潔刷子，確保清潔衛生

      技術規格

      • 技術資料

        每秒拔毛動作
        32.000
        顏色
        • 紫色裝飾
        • 白色
        頻率
        50-60  Hz
        濕電 - 脫毛器
        精確脫毛器的電池
        兩個 AA 電池
        每分鐘轉數
        4.000
        電壓
        3  伏
        瓦數
        5
        精確脫毛器持續操作時間
        60  分鐘
        夾輪數目
        8

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。