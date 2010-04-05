完美的持久光滑
此創新及纖細的 Philips SatinTouch 精確脫毛器專為剃除更幼細的毛髮而設。就算在皮膚極其敏感的細緻身體部位也能從根部去除所有毛髮。讓您盡情享受持久光滑的感覺。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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