精確面部修毛器
考慮周到的 Philips 精確修毛器可讓您輕鬆塑形、修剪或剃除所有身體部位上的多餘毛髮。該修毛器可用於修剪眉毛、上唇、比基尼線或任何需要安全修剪的其他部位。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
精確面部修毛器
考慮周到的 Philips 精確修毛器可讓您輕鬆塑形、修剪或剃除所有身體部位上的多餘毛髮。該修毛器可用於修剪眉毛、上唇、比基尼線或任何需要安全修剪的其他部位。
精確面部修毛器
考慮周到的 Philips 精確修毛器可讓您輕鬆塑形、修剪或剃除所有身體部位上的多餘毛髮。該修毛器可用於修剪眉毛、上唇、比基尼線或任何需要安全修剪的其他部位。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
精確面部修毛器
考慮周到的 Philips 精確修毛器可讓您輕鬆塑形、修剪或剃除所有身體部位上的多餘毛髮。該修毛器可用於修剪眉毛、上唇、比基尼線或任何需要安全修剪的其他部位。
使用小型的修剪配件，實現精確修剪。
使用標準的修剪刀頭，快速安全地剃除易於觸及部位的毛髮
隨時隨地方便儲存，輕鬆使用。
毛髮修剪梳適合可以幫助您為比堅尼線部位的毛髮進行精確而溫和的修剪及造型
技術規格
彩盒的重量及尺寸
彩盒的重量及尺寸
物流數據
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。