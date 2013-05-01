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精確面部修毛器

HP6390/00
  • 精確面部修毛器 精確面部修毛器 精確面部修毛器
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    精確面部修毛器

    HP6390/00

    精確面部修毛器

    考慮周到的 Philips 精確修毛器可讓您輕鬆塑形、修剪或剃除所有身體部位上的多餘毛髮。該修毛器可用於修剪眉毛、上唇、比基尼線或任何需要安全修剪的其他部位。

    此產品已不再銷售。

    精確面部修毛器

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      技術規格

      • 技術規格

        剃毛刀網
        刀網物料
        護齒數目
        35
        刀片齒數目
        29
        機身物料
        ABS
        電源
        1 顆 AAA 型鹼性電池（不提供）
        顏色
        深百合色
        電壓
        1.5 V 直流
        摩打
        DC 摩打
        精確修剪器重量
        18.3  克

      • 彩盒的重量及尺寸

        尺寸
        206 x 98 x 50  毫米
        重量
        148  克

      • 彩盒的重量及尺寸

        尺寸
        310 x 210 x 230  毫米
        重量
        2000  克
        每個外紙箱的數量
        12  件數

      • 物流數據

        CTV 代碼
        8846 390 01000
        每層 (EU) A-盒數量
        12
        每層 (GB) A-盒數量
        15
        層數 (EU)
        8
        層數 (GB)
        8
        層板數量 (EU)
        96 個 A-盒  件數
        層板數量 (GB)
        128 個 A-盒  件數
        層板尺寸 (EU)
        1200 x 800 x 1984  毫米
        層板尺寸 (GB)
        1200 x 1000 x 1984  毫米

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