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精確面部修毛器

HP6390/10
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    精確面部修毛器

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      安全輕鬆地剃除面部毛髮。

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      在絲般柔滑的肌膚上安全輕鬆地剃除面部毛髮。Philips 迷你面部修毛器是一部修剪器，而並非刀片，因此可以溫和剃除各種多餘的面部毛髮，毫無痛楚。使用 Philips 迷你面部修毛器，唇上、眉毛還是下巴的毛髮再也不會在您完美順滑的肌膚上出現。

      精準修毛保護套塑造完美眉毛。

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      精確眉毛塑形，讓您控制在臉上使用修髮器時的精細度，不必擔心剃除希望保留的毛髮。

      以 2 段修剪選項（2 毫米和 4 毫米）打造外形

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      2 段長度的毛髮修剪梳讓您精確打造 2 毫米和 4 毫米的眉毛外形。只需將精確刀頭裝在修剪刀頭上使用，即可達至精確均勻的效果。

      隨附的便攜式拔毛鉗，提供最精確的效果。

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      隨附的便攜式拔毛鉗讓您拔走面部多餘毛髮，提供最精確的效果。

      隨附清潔掃，極其衛生。

      清潔易如反掌！隨附清潔掃，極其衛生。保持裝置乾爽，延長使用壽命。

      攜帶 AAA 電池即可隨時隨地使用。

      可使用 AAA 電池，您便可隨時隨地使用！

      小型輕巧，讓您掌控一切。

      Philips PrecisionPerfect 迷你面部修毛器小型輕巧，方便使用，不論在任何地方，也能讓您完美造型和剃除毛髮。色彩時尚，備有充滿魅力的鉻合金環和按鈕設計，與您的口袋或手提包完美配搭。外出修整的效果同樣出色，更隨附護蓋保護精細的修剪刀頭。如要開始使用，只需滑動開/關掣，將修剪刀頭放在要剃除的毛髮上，再向毛髮生長的反方向滑動即可。保持拉緊皮膚，可取到最佳效果。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        鮮粉紅色
        塗裝
        金屬色
        把手
        輕巧

      • 方便易用

        清潔
        清潔刷子
        電池
        無線操作
        方便攜帶
        便攜輕巧，方便隨身攜帶

      • 電源

        電池類型
        AAA 電池

      • 服務

        2 年保養

      • 效能

        安全脫毛護理
        整合式修剪器刀頭
        打造外形
        • 精確附件
        • 2 毫米和 4 毫米毛髮修剪梳
        • 眉毛拔毛鉗

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