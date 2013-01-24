小型輕巧，讓您掌控一切。

Philips PrecisionPerfect 迷你面部修毛器小型輕巧，方便使用，不論在任何地方，也能讓您完美造型和剃除毛髮。色彩時尚，備有充滿魅力的鉻合金環和按鈕設計，與您的口袋或手提包完美配搭。外出修整的效果同樣出色，更隨附護蓋保護精細的修剪刀頭。如要開始使用，只需滑動開/關掣，將修剪刀頭放在要剃除的毛髮上，再向毛髮生長的反方向滑動即可。保持拉緊皮膚，可取到最佳效果。