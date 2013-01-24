在絲般柔滑的肌膚上安全輕鬆地剃除面部毛髮。Philips 迷你面部修毛器是一部修剪器，而並非刀片，因此可以溫和剃除各種多餘的面部毛髮，毫無痛楚。使用 Philips 迷你面部修毛器，唇上、眉毛還是下巴的毛髮再也不會在您完美順滑的肌膚上出現。
精確眉毛塑形，讓您控制在臉上使用修髮器時的精細度，不必擔心剃除希望保留的毛髮。
2 段長度的毛髮修剪梳讓您精確打造 2 毫米和 4 毫米的眉毛外形。只需將精確刀頭裝在修剪刀頭上使用，即可達至精確均勻的效果。
隨附的便攜式拔毛鉗讓您拔走面部多餘毛髮，提供最精確的效果。
清潔易如反掌！隨附清潔掃，極其衛生。保持裝置乾爽，延長使用壽命。
可使用 AAA 電池，您便可隨時隨地使用！
Philips PrecisionPerfect 迷你面部修毛器小型輕巧，方便使用，不論在任何地方，也能讓您完美造型和剃除毛髮。色彩時尚，備有充滿魅力的鉻合金環和按鈕設計，與您的口袋或手提包完美配搭。外出修整的效果同樣出色，更隨附護蓋保護精細的修剪刀頭。如要開始使用，只需滑動開/關掣，將修剪刀頭放在要剃除的毛髮上，再向毛髮生長的反方向滑動即可。保持拉緊皮膚，可取到最佳效果。
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方便易用
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