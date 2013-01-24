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Satinelle

脫毛器

HP6407/03
  • Satinelle Soft 脫毛器 Satinelle Soft 脫毛器 Satinelle Soft 脫毛器
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    Satinelle 脫毛器

    HP6407/03

    Satinelle Soft 脫毛器

    這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。

    此產品已不再銷售。

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      獨特的 Philips 脫毛系統

      獨特的 Philips 脫毛系統可將毛髮連根拔起，讓你的肌膚在數週內保持光滑，而重新長出的毛髮也會變得柔軟幼細。

      可水洗脫毛刀頭

      加倍衛生並方便清洗。

      技術規格

      • 物流數據

        層板數量 (EU)
        240  件數
        層板數量 (GB)
        300  件數
        層板尺寸 (EU)
        113.3 x 120 x 80  厘米
        層板尺寸 (GB)
        113.3 x 120 x 100  厘米

      • 功能特點

        浮動式按摩系統
        金屬脫毛系統
        2 種速度選擇

      • 技術規格

        電源
        濕電
        電壓
        適用於相關國家/地區要求的變壓器
        摩打
        直流電源
        功率
        3  瓦
        夾輪數目
        21
        捕捉點
        20
        每秒脫毛動作，速度 I
        600
        每秒脫毛動作，速度 II
        733
        RPM，速度 1
        最少 1900
        RPM，速度 2
        最少 2200

      • 配件

        清潔刷子
        易於清潔

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        232 x 175 x 75 (h x w x d)  毫米
        彩盒重量
        617  克
        外紙箱尺寸
        247 x 200 x 400 (h x w x d)  毫米
        每個外紙箱的數量
        5  件數
        外紙箱重量
        3319  克

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