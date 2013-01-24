Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Satinelle Soft 脫毛器
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Satinelle Soft 脫毛器
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Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
物流數據
功能特點
技術規格
配件
重量與尺寸