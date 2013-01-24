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Satinelle

脫毛器

HP6422/00
1 獎項
  • 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久
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    Satinelle 脫毛器

    HP6422/00
    1 獎項

    更滑順，效果更持久

    Philips Satinelle 脫毛器為您帶來持久順滑的肌膚。溫和地從根部為您去除短至 0.5 毫米的毛髮。保持皮膚光滑，效果長達四週之久。附有 2 個配件。為您帶來極致的脫毛體驗 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00
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      此款脫毛器具備可水洗的脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生

      設有按摩元素的二合一按摩滑輪/脫毛輔助裝置

      此二合一配件，保持脫毛器在皮膚上呈最理想角度，以達至高效脫毛效果。保持與肌膚最大範圍緊密接觸，且於脫毛前舒緩肌膚。

      便攜收藏袋方便收藏

      小巧收藏袋方便收藏。

      輕柔拔毛夾輪可輕鬆去除毛髮，不會拉扯肌膚

      這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。

      去除短至 0.5 毫米的毛髮

      獨特的脫毛器夾輪可去除短至 0.5 毫米的毛髮

      2 段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛

      超快速設定適合毛髮稀少和難以觸及的部位

      清潔刷可去除脫毛器夾輪上殘留的毛髮

      小清潔刷可去除脫毛器夾輪上殘留的毛髮。

      人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易

      機身設計漂亮別緻，圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮

      技術規格

      • 功能特點

        輕柔拔毛夾輪
        獨特的脫毛器夾輪
        2 種速度設定
        可水洗的脫毛刀頭
        人體工學設計手柄
        2 年產品保養

      • 配件

        精明輔助裝置
        設有按摩元素
        清潔刷子
        便攜收藏袋

      • 技術規格

        捕捉點
        20
        夾輪數目
        21
        速度 1 每秒可拔次數
        600
        速度 2 每秒可拔次數
        733
        電壓變壓器
        13 伏 / 400 mA
        裝置電壓
        13 伏

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