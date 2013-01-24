更滑順，效果更持久
Philips Satinelle 脫毛器為您帶來持久順滑的肌膚。溫和地從根部為您去除短至 0.5 毫米的毛髮。保持皮膚光滑，效果長達四週之久。附有 2 個配件。為您帶來極致的脫毛體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更滑順，效果更持久
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更滑順，效果更持久
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此款脫毛器具備可水洗的脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
此二合一配件，保持脫毛器在皮膚上呈最理想角度，以達至高效脫毛效果。保持與肌膚最大範圍緊密接觸，且於脫毛前舒緩肌膚。
小巧收藏袋方便收藏。
這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。
獨特的脫毛器夾輪可去除短至 0.5 毫米的毛髮
超快速設定適合毛髮稀少和難以觸及的部位
小清潔刷可去除脫毛器夾輪上殘留的毛髮。
機身設計漂亮別緻，圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮
功能特點
配件
技術規格