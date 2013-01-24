脫毛從此輕而易舉
Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處
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脫毛從此輕而易舉
Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處
機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。
這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。
此款脫毛器具備可水洗脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
高效脫毛系統可以讓肌膚保持光滑，效果持續數週
剃毛刀頭根據你的比堅尼線和腋下輪廓而設，可更緊貼剃毛。
使用剃毛刀頭上的毛髮修剪梳，在為比堅尼部位進行造型或修剪前剃走較長的毛髮。
旅行用收納袋方便攜帶。
配件
方便易用
功能特點
效能
電源
服務