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Satinelle

脫毛器

HP6483/02
  • 加倍溫和，快速脫毛 加倍溫和，快速脫毛 加倍溫和，快速脫毛
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    Satinelle 脫毛器

    HP6483/02

    加倍溫和，快速脫毛

    冰敷軟墊運用了冰的紓緩特性，能讓您在脫毛時達到冰鎮效果並紓緩肌膚。獨有的防敏感陶瓷夾輪速度超快且極具效率，能從根部去除毛髮，確保如絲般柔滑的觸感持續 4 個星期

    此產品已不再銷售。

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    加倍溫和，快速脫毛

    冰敷軟墊運用了冰的紓緩特性，能讓您在脫毛時達到冰鎮效果並紓緩肌膚。獨有的防敏感陶瓷夾輪速度超快且極具效率，能從根部去除毛髮，確保如絲般柔滑的觸感持續 4 個星期

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      獨特陶瓷脫毛系統

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      速度提升 20%，更有效率。

      弧形脫毛刀頭

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      既使 0.5 毫米長的毛髮也能去除，您不需等到毛髮完全長出後才脫毛。

      可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

      可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

      動態按摩

      柔和地刺激肌膚，將脫毛過程中的不適感降至最低，讓整個脫毛過程更為舒適。

      人體工學外形

      Satinelle Ice 特製的人體工學外形，能讓您輕鬆掌控、快速上手。

      技術規格

      • 配件

        磨砂手套
        防止毛髮倒生
        防敏感保護蓋
        針對細緻的身體部位
        精美收藏袋
        作收藏和保護之用
        額外剃毛刀頭
        順滑的剃毛體驗

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