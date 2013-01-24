加倍溫和，快速脫毛
冰敷軟墊運用了冰的紓緩特性，能讓您在脫毛時達到冰鎮效果並紓緩肌膚。獨有的防敏感陶瓷夾輪速度超快且極具效率，能從根部去除毛髮，確保如絲般柔滑的觸感持續 4 個星期
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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