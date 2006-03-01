Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處