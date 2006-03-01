搜尋字眼

ZH
EN
1

Satinelle Ice

脫毛器

HP6493/00
  • Philips 獨有的陶瓷脫毛系統 Philips 獨有的陶瓷脫毛系統 Philips 獨有的陶瓷脫毛系統
    -{discount-value}

    Satinelle Ice 脫毛器

    HP6493/00

    Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

    Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Satinelle Ice 脫毛器

    Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

    Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處

    Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

    Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Satinelle Ice 脫毛器

    Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

    Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處

    類似產品

    See all 女士脫毛器

      Philips 獨有的陶瓷脫毛系統

      冰敷及按摩功能帶來更舒適的脫毛過程

      • 紫色

      裝合式冰敷器

      專利冰敷器可紓緩肌膚，減低脫毛過程中的不適感覺。可浮動的冰敷器可緊貼身體輪廓，有效地冷卻肌膚，減輕痛楚。

      獨有的弧形陶瓷脫毛刀頭

      緊貼身體曲線，能即時冷卻及舒緩肌膚，有效減輕脫毛時痛楚的感覺 。

      按摩軟齒

      跟肌膚冷卻器同時使用可避免脫毛的感覺。

      防敏感陶瓷脫毛刀頭

      有效地減少皮膚出現敏感反應，為肌膚帶來更佳的呵護。

      孤型脫毛刀頭

      更能抓住毛髮，確保能一次過連根拔起達 95% 的毛髮。

      敏感部位冰敷器

      去除敏感部位之毛髮，如比堅尼線及腋下。

      額外剃毛刀頭

      用於剃去腋下及比堅尼位置的毛髮。

      2 段速度設定

      速度 1 用於幼細毛髮，速度 2 用於較粗毛髮。

      技術規格

      • 功能特點

        陶瓷脫毛系統
        旋轉式冰敷器
        按摩軟齒
        2 種速度選擇

      • 技術規格

        RPM，速度 1
        最少 2200
        RPM，速度 2
        最少 2700
        每秒脫毛動作，速度 I
        880
        每秒脫毛動作，速度 II
        1080
        電源
        濕電
        電壓
        100-240V (50-60 赫) 自動電壓選擇  伏
        摩打
        直流電 - 摩打 14 伏
        功率
        6  瓦
        夾輪數目
        25
        捕捉點
        24

      • 配件

        可拆式刀頭
        敏感部位冰敷器
        絕緣套
        沐浴潔膚球
        精美收藏袋
        清潔刷子

      • 重量與尺寸

        包裝設計
        配備 3D-視窗的彩盒
        彩盒尺寸
        19,6 x 9,4 x 23,5 厘米 (寬 x 深 x 高)  毫米
        彩盒重量
        733  克
        外紙箱尺寸
        56,6 x 19,6 x 25,1 厘米 (寬 x 深 x 高)  毫米
        外紙箱重量
        4708  克
        每個外紙箱的數量
        6  件數

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。