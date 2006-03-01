Philips 獨有的陶瓷脫毛系統
Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Satinelle Ice 冰麗2合1脫毛/剃毛器配備專利可浮動冰敷器及按摩軟齒，有效減輕脫毛時不適的感覺。獨有的弧形陶瓷脫毛夾輪，能有效預防皮膚敏感。 查看各種好處
專利冰敷器可紓緩肌膚，減低脫毛過程中的不適感覺。可浮動的冰敷器可緊貼身體輪廓，有效地冷卻肌膚，減輕痛楚。
緊貼身體曲線，能即時冷卻及舒緩肌膚，有效減輕脫毛時痛楚的感覺 。
跟肌膚冷卻器同時使用可避免脫毛的感覺。
有效地減少皮膚出現敏感反應，為肌膚帶來更佳的呵護。
更能抓住毛髮，確保能一次過連根拔起達 95% 的毛髮。
去除敏感部位之毛髮，如比堅尼線及腋下。
用於剃去腋下及比堅尼位置的毛髮。
速度 1 用於幼細毛髮，速度 2 用於較粗毛髮。
功能特點
技術規格
配件
重量與尺寸
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