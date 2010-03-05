SatinPerfect
脫毛器 HP6576
只需幾分鐘，光滑持續數星期。
SatinPerfect 的特闊刀頭及陶瓷脫毛夾輪讓您一次過去除更多毛髮，給您終極除毛體驗﹗您想要長達四星期的長久光滑嗎﹖只需幾分鐘，光滑持續數星期﹗ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$958.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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只需幾分鐘，光滑持續數星期。
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長達 40 分鐘無線脫毛體驗，1 小時快速充電
以此充電式脫毛器隨心所欲享受脫毛體驗，長達 40 分鐘無線脫毛體驗，1 小時即可快速充電。
配備特闊刀頭，讓您一次去除更多毛髮
特闊脫毛刀頭讓您一次去除更多毛髮，瞬間即能達至既長久又光滑的觸感。
浮動按摩滑輪裝置刺激並舒緩肌膚
溫和浮動按摩滑輪裝置刺激並舒緩肌膚，讓您享受愉悅的脫毛體驗
最幼細的毛髮在精明燈下也無所遁形
內置精明燈，可讓您清楚看見細微毛髮
浮動按摩滑輪為肌膚作最全面緊貼的浮動
按摩滑輪的浮動有助您保持脫毛器在最理想的角度，達至最佳效果。
剃除、修剪及造型，達至精確和光滑的脫毛效果
剃除、修剪及造型，達至精確和光滑的脫毛效果
附送精美便攜式內置精明燈及鏡子的拔毛鉗
收藏於優雅盒子內的拔毛鉗，內置精明燈及鏡子的，尤適合用於修飾眉毛
獨有二合一提毛梳/按摩滑輪裝置去除最平躺的毛髮
獨有二合一提毛梳/按摩滑輪裝置利用微細震動提起最幼細的毛髮，讓脫毛變得輕鬆簡單。
可水洗脫毛刀頭確保清潔衛生
此款脫毛器具備可水洗脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
高效能夾輪輕柔地去除最幼細的毛髮
高效能陶瓷脫毛夾輪不讓任何幼細毛髮滑走
技術規格
-
快速脫毛，效果持久
- 特闊刀頭
-
是
- 陶瓷夾輪
-
是
- 二合一提毛梳/按摩滑輪裝置
-
是
- 精明燈
-
是
- 活動按摩滑輪
-
是
- 按摩滑輪
-
是
- 弧形刀頭
-
是
- 壓力控制
-
是
-
方便衛生
- 清潔刷子
-
是
- 精美收藏袋
-
是
- 可水洗脫毛刀頭
-
是
-
舒適的脫毛體驗
- 無線
-
是
- 溫柔系統
-
是
- 2 段速度設定
-
是
-
呵護及奢華的解決方案
- 剃毛、修剪及造型
-
是
- 豪華拔毛鉗套裝
-
是
-
技術資料
- 顏色
-
香檳金色
- 捕捉點
-
32
- 每分鐘轉數
-
2550
- 每秒拔毛動作
-
81.600
- 濕電 - 脫毛器
-
是
- 無線/充電 - 脫毛器
-
是
- 充電時間
-
1
小時
- 主脫毛器運行時間
-
40
分鐘
- 電壓
-
100-240
伏
- 瓦數
-
16
- 頻率
-
50-60
Hz
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