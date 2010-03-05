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SatinPerfect

脫毛器

HP6576
  • 只需幾分鐘，光滑持續數星期。 只需幾分鐘，光滑持續數星期。 只需幾分鐘，光滑持續數星期。
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    SatinPerfect 脫毛器

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    SatinPerfect 的特闊刀頭及陶瓷脫毛夾輪讓您一次過去除更多毛髮，給您終極除毛體驗﹗您想要長達四星期的長久光滑嗎﹖只需幾分鐘，光滑持續數星期﹗ 查看各種好處

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    建議零售價: HK$958.00

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      技術規格

      • 快速脫毛，效果持久

        特闊刀頭
        陶瓷夾輪
        二合一提毛梳/按摩滑輪裝置
        精明燈
        活動按摩滑輪
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      • 技術資料

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        濕電 - 脫毛器
        無線/充電 - 脫毛器
        充電時間
        1  小時
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        100-240  伏
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