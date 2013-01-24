展現您的完美肌膚
帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附乾剃和濕剃精確脫毛器，和帶有毛髮梳的剃毛刀頭以及拔毛鉗 查看各種好處
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帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附乾剃和濕剃精確脫毛器，和帶有毛髮梳的剃毛刀頭以及拔毛鉗 查看各種好處
此款脫毛器備有陶瓷夾輪，剃除更幼細的毛髪
此款脫毛器配備輕柔拔毛夾輪，可輕鬆剃除毛髮，不會拉扯肌膚。
特闊刀頭輕刮一下，即可享受更佳的脫毛效果，只需數分鐘，脫毛效果持久、光滑。
提毛梳/按摩滑輪裝置剃除細微的平躺毛髮，有助舒緩肌膚
可拆式刀頭可完美緊貼您的比堅尼線和腋下輪廓，可更緊貼剃毛。另外提供修剪梳。
是身體敏感部位的簡便精確解決方案
收藏於優雅盒子內的拔毛鉗，內置精明燈及鏡子的，尤適合用於修飾眉毛
功能特點
配件
舒適的脫毛體驗
方便易用
敏感部位解決方案
技術規格