展現您的完美肌膚

帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附乾剃和濕剃精確脫毛器，和帶有毛髮梳的剃毛刀頭以及拔毛鉗 查看各種好處