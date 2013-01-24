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SatinPerfect

脫毛器

HP6581/00
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    SatinPerfect 脫毛器

    HP6581/00
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    展現您的完美肌膚

    帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附乾剃和濕剃精確脫毛器，和帶有毛髮梳的剃毛刀頭以及拔毛鉗 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,198.00
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      附送精美便攜式內置精明燈及鏡子的拔毛鉗

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      乾濕兩用的設計，方便淋浴前後或淋浴時使用

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      技術規格

      • 功能特點

        2 種速度選擇

      • 配件

        清潔刷子
        可拆式刀頭
        收藏袋
        精明燈

      • 舒適的脫毛體驗

        無線

      • 方便易用

        乾濕兩用

      • 敏感部位解決方案

        輕便裝精準乾/濕脫毛器

      • 技術規格

        捕捉點
        32
        夾輪數目
        17
        每秒脫毛動作，速度 I
        1173
        每秒脫毛動作，速度 II
        1360
        電壓
        13 400mA  伏

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