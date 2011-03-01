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Salon Essential

HP8106/00
  • 秀髮的基本護理 秀髮的基本護理 秀髮的基本護理
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    Salon Essential

    HP8106/00

    秀髮的基本護理

    使用此款電風筒，為您的秀髮提供正確護理 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$148.00

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      三段靈活設定，更加便於掌控

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      您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。

      摺合手柄，攜帶方便

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      這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

      輕巧設計，使用方便

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      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

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      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      技術規格

      • 功能特點

        摺合手柄
        電壓
        220-240 V
        電源
        1400 W
        電線長度
        1.6 m
        冷風掣
        雙重電壓

      • 服務

        2 年保養

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