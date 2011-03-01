Salon Essential HP8106/00
Salon Essential HP8106/00
秀髮的基本護理
使用此款電風筒，為您的秀髮提供正確護理 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$148.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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秀髮的基本護理
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1400 瓦快速溫和的乾髮功率
這款 1400 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
三段靈活設定，更加便於掌控
您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。
摺合手柄，攜帶方便
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
輕巧設計，使用方便
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。
扁形集風嘴可以集中風力
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
便於收納的掛環方便存放
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
技術規格
-
功能特點
- 摺合手柄
-
是
- 電壓
-
220-240 V
- 電源
-
1400 W
- 電線長度
-
1.6 m
- 冷風掣
-
是
- 雙重電壓
-
是
-
服務
- 2 年保養
-
是
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