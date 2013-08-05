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Compact Care 電風筒

HP8112/00
  • 輕鬆呵護您的秀髮 輕鬆呵護您的秀髮 輕鬆呵護您的秀髮
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    Compact Care 電風筒

    HP8112/00

    輕鬆呵護您的秀髮

    輕巧、設計美觀的電風筒，快速吹乾頭髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Compact Care 電風筒

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      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

      技術規格

      • 功能特點

        附件
        集風嘴
        電線長度
        1.5 m
        顏色
        桃色
        掛勾
        瓦數
        1100 W
        電壓
        220 伏特
        存放掛環

      • 功能特點

        2 年保養
        冷風掣

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