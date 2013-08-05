Compact Care 電風筒 HP8112/00
Compact Care 電風筒 HP8112/00
輕鬆呵護您的秀髮
輕巧、設計美觀的電風筒，快速吹乾頭髮。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕巧、設計美觀的電風筒，快速吹乾頭髮。 查看各種好處
靈活的 3 檔風速設定，細心吹乾秀髮
這款造型輕巧的電風筒提供 3 種預選熱力及風速組合設定，助您輕鬆、快速及呵護地吹乾頭髮。
冷風設定，可溫和吹乾秀髮
冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來把髮質受損降至最低。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適!
集風嘴集中風力
集風嘴集中風力吹乾特定部份的頭髮，帶來更精確的造型和更快速乾髮效果。
便於收納的掛環方便存放
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
1100 瓦打造亮麗效果
這款 1100 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
輕巧設計，使用方便
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。
技術規格
-
功能特點
- 附件
-
集風嘴
- 電線長度
-
1.5 m
- 顏色
-
桃色
- 掛勾
-
是
- 瓦數
-
1100 W
- 電壓
-
220 伏特
- 存放掛環
-
是
-
功能特點
- 2 年保養
-
是
- 冷風掣
-
是
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