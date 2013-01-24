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電風筒

HP8203/00
  • 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑
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    電風筒

    HP8203/00

    離子護髮讓你的頭髮柔順光滑

    呵護秀髮之餘，更能塑造您心目中的髮型。SalonDry Pro 提供 1600 瓦的專業吹乾能力。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00
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      1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

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      這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

      EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

      先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      輕巧設計，使用方便

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      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

      便於收納的掛環方便存放

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      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      扁形集風嘴可以集中風力

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      電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。

      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

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      擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

      摺合手柄，攜帶方便

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      這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

      專為亞洲人設計

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      冷風掣可保持頭髮光澤及定型

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      恆溫護髮技術可提供最佳的吹髮溫度

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1600  瓦

      • 功能特點

        冷風掣
        摺合手柄
        掛勾

      • 服務

        2 年保養

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