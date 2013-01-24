這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。