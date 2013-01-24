EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。