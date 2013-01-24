加倍光澤，極致保護
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
加倍光澤，極致保護
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力。
加倍光澤，極致保護
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
加倍光澤，極致保護
呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力。
瞬間散發 2 倍負離子**，能有效減少靜電，負離子護髮帶來亮澤順滑的秀髮。
此款電風筒採用先進 Philips EHD 熱力均勻分佈技術，運用獨特設計的出風口，確保熱度均勻分佈散出，即使於高溫也可以，而且可避免局部過熱，保護秀髮避免過熱，讓秀髮散發健康光澤。
內置 ThermoProtect 健康護髮溫度為秀髮提供保護，將溫度保持在穩定的護髮溫度。讓您快速吹乾秀髮，不會造成過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。
這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。