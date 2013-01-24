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Shine & Protect

電風筒

HP8212/03
  • 加倍光澤，極致保護 加倍光澤，極致保護 加倍光澤，極致保護
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    Shine & Protect 電風筒

    HP8212/03

    加倍光澤，極致保護

    呵護秀髮之餘，塑造您心目中的髮型。Shine and Protect 電風筒提供 1600 瓦的專業吹乾能力。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00
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      使用熱力均勻分佈技術減少過熱

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      此款電風筒採用先進 Philips EHD 熱力均勻分佈技術，運用獨特設計的出風口，確保熱度均勻分佈散出，即使於高溫也可以，而且可避免局部過熱，保護秀髮避免過熱，讓秀髮散發健康光澤。

      健康護髮

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      內置 ThermoProtect 健康護髮溫度為秀髮提供保護，將溫度保持在穩定的護髮溫度。讓您快速吹乾秀髮，不會造成過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。

      1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

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      這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

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      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      技術規格

      • 功能特點

        掛勾
        設定
        6 段熱力/風速設定

      • 技術規格

        電線長度
        1.6  米
        電壓
        220 伏特
        瓦數
        1600  瓦

      • 服務

        2 年保養

      • 設計

        顏色
        蘭花紫色

      • 配件

        附件
        噴嘴

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