DryCare Advanced 電風筒
ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，
這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術、負離子護髮效果以及加速掣。 查看各種好處
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建議零售價: HK$428.00
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ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，
可低溫快速乾髮。
- ThermoProtect 負離子
- 2200 瓦
- 離子護髮
- 按摩擴散風嘴
採用嬌美典雅的設計，著重效能和質素
此款電風筒融合時尚精密的設計。橢圓形的柔軟流線部分巧妙地呈現女性美感，而精確細節和優質物料及塗層反映出產品的卓越效能。
ThermoProtect 溫度設定
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。
Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求
這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。
負離子護髮讓頭髮亮麗光滑
利用負離子護髮，為您的秀髮提供即時的護理。帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑亮麗的秀髮。
靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
11 毫米扁型集風嘴精確地為秀髮造型
透過11 毫米扁型集風嘴集中風力，在特定範圍上精確地為秀髮造型，是修飾或定型的最佳之選。
快速噴射可更快吹乾頭髮
加速掣可加強風力，更快吹乾頭髮。
營造豐盈和鬈髮效果，柔和地按摩頭皮
按摩擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部輪廓，方便使用。擴散風嘴將風力分佈在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛，同時按摩有助刺激頭皮，改善頭髮活力。如要取得最佳效果，可貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細密髮根梳營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和捲髮造型。
冷風掣可塑造個人髮型
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
1.8 米電源線
電源線長 1.8 米，方便使用。
便於收納的掛環方便存放
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
可拆式進氣濾網，方便快速清潔
電風筒的可拆式進氣濾網容易打理。只需除下即可清潔。建議定期清潔，有助防止頭髮和灰塵累積，否則會影響乾髮效果。
技術規格
-
重量及尺寸
- 外紙箱尺寸
-
-
長度 = 63 厘米
-
寬度 = 35 厘米
-
高度 = 25 厘米
- 外紙箱重量
-
6.3 千克
- 產品尺寸
-
-
寬度 = 22 厘米
-
高度 = 31 厘米
-
長度 = 10 厘米
- 彩盒尺寸
-
-
深度 = 11 厘米
-
高度 = 23 厘米
-
寬度 = 31 厘米
- 彩盒重量
-
1 千克
- 產品重量（不包括包裝）
-
0.6 千克
-
技術規格
- 電源
-
2200
瓦
- 電壓
-
220-240
伏
- 顏色/完成品
-
亮黑和紫冷光色澤
- 電線長度
-
1.8 米
- 瓦數
-
2200
瓦
- 頻率
-
50-60
Hz
- 摩打
-
DC 摩打
- 機身物料
-
PC
-
功能特點
- 陶瓷塗層
-
陶瓷發熱線
- 摺合手柄
-
否
- 冷風掣
-
是
- 擴散風嘴
-
按摩擴散風嘴
- 雙重電壓
-
否
- 旅行收納袋
-
否
- 離子控制
-
是
- 掛勾
-
是
- 配件數量
-
2
- 吸扒 / 集風嘴
-
11 毫米超薄造型集風嘴
- 加速風力
-
是
-
服務
- 2 年保養
-
是
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