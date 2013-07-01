營造豐盈和鬈髮效果，柔和地按摩頭皮

按摩擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部輪廓，方便使用。擴散風嘴將風力分佈在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少鬈毛，同時按摩有助刺激頭皮，改善頭髮活力。如要取得最佳效果，可貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細密髮根梳營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和捲髮造型。