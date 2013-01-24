使用精準智能感溫系統功能，完全保護秀髮避免過熱

獨特的精準智能感溫系統TempPrecision™ 可在吹髮的同時，自動感應秀髮溫度，當頭髮吹乾時自動降低溫度，保持秀髮健康水份，讓秀髮閃耀自然動人的光澤。風筒頂端的 LED 燈光亮起時表示感應器已經開啟。