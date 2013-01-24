具備創新感應器的更健康吹髮方式
Philips ActiveCare 電風筒配備有獨特的 TempPrecision™ 感應器，可測量秀髮的溫度，如果秀髮已經吹乾，就會自動降低溫度，讓秀髮保留住自然健康的水份。 查看各種好處
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具備創新感應器的更健康吹髮方式
Philips ActiveCare 電風筒配備有獨特的 TempPrecision™ 感應器，可測量秀髮的溫度，如果秀髮已經吹乾，就會自動降低溫度，讓秀髮保留住自然健康的水份。 查看各種好處
獨特的精準智能感溫系統TempPrecision™ 可在吹髮的同時，自動感應秀髮溫度，當頭髮吹乾時自動降低溫度，保持秀髮健康水份，讓秀髮閃耀自然動人的光澤。風筒頂端的 LED 燈光亮起時表示感應器已經開啟。
負離子護髮帶來防靜電乾髮效果。負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮角質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的造型。
陶瓷發熱線發出遠紅外線，柔和的溫暖有助由內至外吹乾頭髮，並防止頭髮過乾，同時又不會減低速度和功效。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
使用扁口集風嘴，做出最完美的專業造型效果，讓秀髮散發動人光澤。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
電風筒背面的進風網可輕鬆取下以供清潔，而且可避免頭髮卡在電風筒內。請定期取下進風網並清潔，以免堆積。
Professional 2300W 呈現時尚髮型效果
技術規格
功能特點
服務