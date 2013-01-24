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電風筒

HP8270/00
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  • 具備創新感應器的更健康吹髮方式 具備創新感應器的更健康吹髮方式 具備創新感應器的更健康吹髮方式
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    電風筒

    HP8270/00
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    具備創新感應器的更健康吹髮方式

    Philips ActiveCare 電風筒配備有獨特的 TempPrecision™ 感應器，可測量秀髮的溫度，如果秀髮已經吹乾，就會自動降低溫度，讓秀髮保留住自然健康的水份。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00
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      具備創新感應器的更健康吹髮方式

      以溫和的方式吹乾頭髮

      • 2300 瓦
      • TempPrecision 感應器
      • 離子護髮
      • 6 種風速/溫度設定
      使用精準智能感溫系統功能，完全保護秀髮避免過熱

      使用精準智能感溫系統功能，完全保護秀髮避免過熱

      獨特的精準智能感溫系統TempPrecision™ 可在吹髮的同時，自動感應秀髮溫度，當頭髮吹乾時自動降低溫度，保持秀髮健康水份，讓秀髮閃耀自然動人的光澤。風筒頂端的 LED 燈光亮起時表示感應器已經開啟。

      離子護髮加倍滋潤柔亮順滑的秀髮

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      陶瓷發熱線加倍護理，並提供遠紅外線

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      Professional 2300W 呈現時尚髮型效果

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      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        2300  瓦
        電線長度
        2.5  米
        顏色/完成品
        白色和金色
        摩打
        DC
        電壓
        220-240  伏

      • 功能特點

        冷風掣
        雙重電壓
        陶瓷塗層
        離子控制
        掛勾

      • 服務

        2 年保養

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