自然的鬈髮造型，同時保護秀髮
想擁有既不受損又不乾燥，且可輕鬆整理的自然鬈髮造型？CurlControl 捲髮器備有 25 毫米捲棒，能打造感覺自然的鬈髮，其具保護作用的陶瓷塗層及可變溫度適合各種髮質。 查看各種好處
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自然的鬈髮造型，同時保護秀髮
想擁有既不受損又不乾燥，且可輕鬆整理的自然鬈髮造型？CurlControl 捲髮器備有 25 毫米捲棒，能打造感覺自然的鬈髮，其具保護作用的陶瓷塗層及可變溫度適合各種髮質。 查看各種好處
捲髮夾直徑為 25 毫米，讓您輕鬆打造自然、潮流和休閒的鬈髮。
保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。
即使是濃密秀髮，都可以透過 200°C 高溫度保證獲得完美的造型效果，同時減少秀髮損傷。
部分直髮器和捲髮器已配備自動關機功能。此功能經專門設計讓您的安全更有保障。裝置會於開啟 60 分鐘後自動關閉。
造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。
全世界通用電壓，最適合旅行時隨身攜帶
變阻器輪和 8 個溫度設定（由 130 至 200°C）讓您選擇適合您的髮質的溫度
捲髮器已加熱和可以使用時，LED 燈將停止閃爍。
安全架讓您在使用時安全放置捲髮器。
技術規格
功能特點
髮型
服務