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捲髮器

HP8605/00
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  • 自然的鬈髮造型，同時保護秀髮 自然的鬈髮造型，同時保護秀髮 自然的鬈髮造型，同時保護秀髮
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    捲髮器

    HP8605/00
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    自然的鬈髮造型，同時保護秀髮

    想擁有既不受損又不乾燥，且可輕鬆整理的自然鬈髮造型？CurlControl 捲髮器備有 25 毫米捲棒，能打造感覺自然的鬈髮，其具保護作用的陶瓷塗層及可變溫度適合各種髮質。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00
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      • 25 毫米捲棒
      • 130 - 200 度
      • 陶瓷塗層
      25 毫米捲髮夾打造自然鬈髮

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      保護性陶瓷塗層

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      保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。

      200°C 高溫度可帶來完美造型效果

      200°C 高溫度可帶來完美造型效果

      即使是濃密秀髮，都可以透過 200°C 高溫度保證獲得完美的造型效果，同時減少秀髮損傷。

      60 分鐘後自動關閉

      60 分鐘後自動關閉

      部分直髮器和捲髮器已配備自動關機功能。此功能經專門設計讓您的安全更有保障。裝置會於開啟 60 分鐘後自動關閉。

      隔熱尖端，使用更方便、更安全

      隔熱尖端，使用更方便、更安全

      造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。

      世界通用電壓

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      全世界通用電壓，最適合旅行時隨身攜帶

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      變阻器輪和 8 個溫度設定

      變阻器輪和 8 個溫度設定（由 130 至 200°C）讓您選擇適合您的髮質的溫度

      捲髮器可以使用時，LED 燈將停止閃爍。

      捲髮器已加熱和可以使用時，LED 燈將停止閃爍。

      安全架方便易用

      安全架讓您在使用時安全放置捲髮器。

      技術規格

      • 技術規格

        最高溫度
        200  °C
        溫度範圍
        130-200
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        黑配白
        發熱線類型
        PTC
        加熱時間
        60 秒
        電壓
        全球
        髮捲的直徑
        25  毫米

      • 功能特點

        陶瓷塗層
        備用指示燈
        冷卻尖端
        旋轉電線
        掛勾

      • 髮型

        最終造型
        自然的捲髮
        頭髮長度
        頭髮厚度

      • 服務

        全球 2 年保養

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