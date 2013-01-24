隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型
您想打造自然的鬈曲和波浪，而不用擔心秀髮受損或在捲髮時燙傷自己嗎？Philips ProCare 捲髮器讓您安心無憂地設計髮型。 查看各種好處
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柔軟觸感圓筒塗層可確保安全造型，避免瞬間灼傷。對 55 位女性進行測試，96% 女性一致認同「柔軟觸感塗層可確保造型安全，並可避免瞬間灼傷。」
捲髮計時指示燈會於可以開始捲髮時以「嗶、嗶」聲訊號來通知您。這項功能可助您更易打造迷人鬈髮和波浪，以及避免頭髮受熱過度。只需視乎髮質選擇其中一種捲髮時間，然後將頭髮捲在圓筒上後按下按鈕即可。
一體式 LCD 顯示屏備有髮質指示燈，讓您根據髮質選擇適合的捲髮時間，避免頭髮受熱過度。
圓錐形圓筒 13-25 毫米，保證可打造自然的鬈髮和波浪髮型。
捲髮器已加熱和可以使用時，溫度標誌將停止閃爍。
功能特點
技術規格