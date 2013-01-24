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錐形捲髮棒

HP8619/00
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  • 隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型 隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型 隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型
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    錐形捲髮棒

    HP8619/00
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    隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型

    您想打造自然的鬈曲和波浪，而不用擔心秀髮受損或在捲髮時燙傷自己嗎？Philips ProCare 捲髮器讓您安心無憂地設計髮型。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00
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      隨心所欲地為您健康的鬈髮及波浪打造髮型

      • 錐形捲髮捧 （直徑 13-25 毫米）
      • 柔軟觸感天鵝絨塗層
      • 150 - 200 度
      • 捲髮就緒指示燈
      柔軟觸感塗層可避免雙手和頭髮瞬間灼傷。

      柔軟觸感塗層可避免雙手和頭髮瞬間灼傷。

      柔軟觸感圓筒塗層可確保安全造型，避免瞬間灼傷。對 55 位女性進行測試，96% 女性一致認同「柔軟觸感塗層可確保造型安全，並可避免瞬間灼傷。」

      獨特的指示燈會於可以開始捲髮時通知您。

      獨特的指示燈會於可以開始捲髮時通知您。

      捲髮計時指示燈會於可以開始捲髮時以「嗶、嗶」聲訊號來通知您。這項功能可助您更易打造迷人鬈髮和波浪，以及避免頭髮受熱過度。只需視乎髮質選擇其中一種捲髮時間，然後將頭髮捲在圓筒上後按下按鈕即可。

      為您的髮質而設的數碼溫度設定。

      為您的髮質而設的數碼溫度設定。

      一體式 LCD 顯示屏備有髮質指示燈，讓您根據髮質選擇適合的捲髮時間，避免頭髮受熱過度。

      圓錐形圓筒 13-25 毫米

      圓錐形圓筒 13-25 毫米

      圓錐形圓筒 13-25 毫米，保證可打造自然的鬈髮和波浪髮型。

      LCD 顯示屏備有使用就緒指示燈

      LCD 顯示屏備有使用就緒指示燈

      捲髮器已加熱和可以使用時，溫度標誌將停止閃爍。

      技術規格

      • 功能特點

        「捲髮就緒」指示燈
        塗層物料
        柔軟觸感
        可數碼調整
        捲髮時間
        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        按鍵鎖
        旋轉式電線
        掛勾
        支架
        集成式

      • 技術規格

        髮捲的直徑
        13 毫米 - 25  毫米
        加熱器類型
        PTC
        加熱時間
        45 秒
        電線長度
        1.8 米
        電壓
        通用

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