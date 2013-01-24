此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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2.0 米長髮廊級可轉動電線讓您更輕鬆靈活地使用捲髮器。這款髮廊推薦使用的電線讓您隨時隨地使用 Philips ProCare 自動捲髮器打造喜愛的髮型。
3 段溫度選擇 (170°C - 190°C- 210°C) 及 3 段溫度選擇及 3 段定型時間設定 (12 秒 - 10 秒 - 8 秒)，讓不同髮質的使用者可以輕鬆自行製造出不同捲度的曲髮效果。例如，頭髮較厚的使用者可以使用高溫延長捲燙時間讓捲度更結實，而低溫捲燙設定則因為捲髮時間縮短而達至保護秀髮的效果。
耐用的專業無刷摩打令捲髮器可創造不同方向的鬈曲度。您可透過左旋式及右旋式方向打造兩邊鬈曲度完全相稱的髮型；或者，您可選擇混合捲髮，混合左旋式及右旋式捲髮，創造自然的鬈髮效果。
Philips ProCare 自動捲髮器將秀髮捲進加熱過的捲筒，創造完美鬈曲度的亮眼鬈髮造型。
專業的鈦金屬陶瓷塗層捲筒讓您快速創造鬈髮造型，令頭髮順滑如絲，閃耀迷人。捲髮器的鈦金屬陶瓷塗層結合出色的導熱組件，表面非常平滑，是打造完美鬈髮的理想之選。
3 種可調教捲髮方向選擇（左、右及自動） 讓您可以更有彈性地創造不同程度的捲髮造型。您可透過左旋式及右旋式方向打造兩邊鬈曲度完全相稱的髮型；或者，您可選擇混合捲髮，混合左旋式及右旋式捲髮，創造自然的鬈曲效果。
高效卓越的加熱器，預熱時間只需 30 秒
飛利浦自動捲髮器全新改良的捲筒設計有別於一般傳統捲髮器，可以將正在捲燙的頭髮與其他部位完全隔離，讓您在創造髮型時無須擔心熨傷手指。
Philips ProCare 自動捲髮器的設計符合人體工學，感應度高，讓您輕鬆創造鬈曲度一致的髮型，連後腦部位的頭髮都能應付自如。
技術規格
功能特點
服務
配件