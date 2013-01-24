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ProCare Auto Curler

自動捲髮器

HPS940/03
2 獎項
  • 自動捲出專業迷人曲髮 自動捲出專業迷人曲髮 自動捲出專業迷人曲髮
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    ProCare Auto Curler 自動捲髮器

    HPS940/03
    2 獎項

    自動捲出專業迷人曲髮

    Philips ProCare 自動捲髮器可令每個鬈曲度完美對稱, 配合專業無刷摩打及鈦金屬陶瓷塗層捲筒，可自動捲起秀髮、進行加熱來捲髮，隨時打造完美曲髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00
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    ProCare Auto Curler 自動捲髮器

    自動捲出專業迷人曲髮

    Philips ProCare 自動捲髮器可令每個鬈曲度完美對稱, 配合專業無刷摩打及鈦金屬陶瓷塗層捲筒，可自動捲起秀髮、進行加熱來捲髮，隨時打造完美曲髮。 查看各種好處

    自動捲出專業迷人曲髮

    Philips ProCare 自動捲髮器可令每個鬈曲度完美對稱, 配合專業無刷摩打及鈦金屬陶瓷塗層捲筒，可自動捲起秀髮、進行加熱來捲髮，隨時打造完美曲髮。 查看各種好處

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    自動捲出專業迷人曲髮

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      自動捲出專業迷人曲髮

      配備專業無刷摩打及鈦金屬陶瓷塗層捲筒

      • 鈦金屬陶瓷塗層捲筒
      • 無刷摩打
      • 3 段溫度選擇及 3 段定型時間設定
      • 打造髮廊級造型
      2.0 米髮廊級可轉動電線

      2.0 米髮廊級可轉動電線

      2.0 米長髮廊級可轉動電線讓您更輕鬆靈活地使用捲髮器。這款髮廊推薦使用的電線讓您隨時隨地使用 Philips ProCare 自動捲髮器打造喜愛的髮型。

      3 段溫度選擇及 3 段定型時間設定迎合不同髮質

      3 段溫度選擇及 3 段定型時間設定迎合不同髮質

      3 段溫度選擇 (170°C - 190°C- 210°C) 及 3 段溫度選擇及 3 段定型時間設定 (12 秒 - 10 秒 - 8 秒)，讓不同髮質的使用者可以輕鬆自行製造出不同捲度的曲髮效果。例如，頭髮較厚的使用者可以使用高溫延長捲燙時間讓捲度更結實，而低溫捲燙設定則因為捲髮時間縮短而達至保護秀髮的效果。

      專業無刷摩打

      專業無刷摩打

      耐用的專業無刷摩打令捲髮器可創造不同方向的鬈曲度。您可透過左旋式及右旋式方向打造兩邊鬈曲度完全相稱的髮型；或者，您可選擇混合捲髮，混合左旋式及右旋式捲髮，創造自然的鬈髮效果。

      自動捲出專業迷人曲髮

      自動捲出專業迷人曲髮

      Philips ProCare 自動捲髮器將秀髮捲進加熱過的捲筒，創造完美鬈曲度的亮眼鬈髮造型。

      鈦金屬陶瓷塗層捲筒

      鈦金屬陶瓷塗層捲筒

      專業的鈦金屬陶瓷塗層捲筒讓您快速創造鬈髮造型，令頭髮順滑如絲，閃耀迷人。捲髮器的鈦金屬陶瓷塗層結合出色的導熱組件，表面非常平滑，是打造完美鬈髮的理想之選。

      3 種可調教捲髮方向選擇

      3 種可調教捲髮方向選擇

      3 種可調教捲髮方向選擇（左、右及自動） 讓您可以更有彈性地創造不同程度的捲髮造型。您可透過左旋式及右旋式方向打造兩邊鬈曲度完全相稱的髮型；或者，您可選擇混合捲髮，混合左旋式及右旋式捲髮，創造自然的鬈曲效果。

      只需 30 秒便可快速預熱

      只需 30 秒便可快速預熱

      高效卓越的加熱器，預熱時間只需 30 秒

      隔熱安全設計

      飛利浦自動捲髮器全新改良的捲筒設計有別於一般傳統捲髮器，可以將正在捲燙的頭髮與其他部位完全隔離，讓您在創造髮型時無須擔心熨傷手指。

      連後腦部位的頭髮都能應付自如

      Philips ProCare 自動捲髮器的設計符合人體工學，感應度高，讓您輕鬆創造鬈曲度一致的髮型，連後腦部位的頭髮都能應付自如。

      技術規格

      • 技術規格

        電線長度
        2.0  米
        摩打
        無刷摩打
        電壓
        110-240  伏
        加熱時間
        < 30 秒
        最高溫度
        210  °C
        3 種捲髮方向選擇
        右 - 混合 - 左
        定型時間設定
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒
        溫度設定
        210°C - 190°C - 170°C

      • 功能特點

        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        掛勾
        旋轉電線
        鈦金屬陶瓷塗層
        捲髮就緒時會發出「嗶」聲

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 配件

        捲筒清潔配件
        分區造型配件

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