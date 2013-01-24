3 種可調教捲髮方向選擇

3 種可調教捲髮方向選擇（左、右及自動） 讓您可以更有彈性地創造不同程度的捲髮造型。您可透過左旋式及右旋式方向打造兩邊鬈曲度完全相稱的髮型；或者，您可選擇混合捲髮，混合左旋式及右旋式捲髮，創造自然的鬈曲效果。