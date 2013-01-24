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Jet Clean 高效能刀頭清洗液

HQ200/51
  • 保持清潔的剃鬚效果 保持清潔的剃鬚效果 保持清潔的剃鬚效果
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    Jet Clean 高效能刀頭清洗液

    HQ200/51

    保持清潔的剃鬚效果

    乾淨的電鬚刨可以為您帶來最大的剃鬚效果。同時使用 Philips Jet Clean 高效能刀頭清洗液 HQ200/51 和 Jet Clean 系統，就可以將您的剃鬚刀頭徹底清潔乾淨。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$48.00
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    保持清潔的剃鬚效果

    獲取最大效能

    • 清潔及潤滑
    • 清爽香味

    確保最佳剃鬚效能

    Jet Clean 高效能刀頭清洗液清潔並潤滑剃鬚刀頭。

    徹底潔淨

    清潔後，Philips 電鬚刨剃鬚刀頭的氣味、外型和性能都彷如新的一樣。

    為剃鬚刀頭帶來清新的芳香

    剃鬚刀頭會保留清新的芳香，讓您享受電鬚刨清新潔淨的完美剃鬚體驗。

    技術規格

    • 內容

      容量
      300 毫升
      容量足夠
      最多使用 ~ 1 個月
      包裝
      1 瓶

    • 清潔

      用法
      每個月更換一次鬚刨清潔劑

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