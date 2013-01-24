保持清潔的剃鬚效果

乾淨的電鬚刨可以為您帶來最大的剃鬚效果。同時使用 Philips Jet Clean 高效能刀頭清洗液 HQ200/51 和 Jet Clean 系統，就可以將您的剃鬚刀頭徹底清潔乾淨。 查看各種好處