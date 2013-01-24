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Speed-XL

電鬚刨

HQ8170CC
  • 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果 提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果
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    Speed-XL 電鬚刨

    HQ8170CC

    提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

    先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

    此產品已不再銷售。

    Speed-XL 電鬚刨

    提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

    先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

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    先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

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    Speed-XL 電鬚刨

    提供更快的剃鬚速度及更貼面的剃鬚效果

    先進的三環剃鬚刀頭，可快速剃除額外 50% 的剃鬚面積。與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

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      三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。

      精確切剃系統

      精確切剃系統

      電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

      雙層刀片技術

      雙層刀片技術

      電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

      動態貼面系統

      動態貼面系統

      隨著面部及頸部曲線浮動

      水洗式電鬚刨

      水洗式電鬚刨

      電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

      Jet Clean 高效能自動清潔/充電器

      Jet Clean 高效能自動清潔/充電器

      使用 Jet Clean 自動清潔系統自動清潔和潤滑刀片。並在每次使用後進行充電。

      獨立浮動刀頭

      獨立浮動刀頭

      將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 精確切剃系統
        • 雙層刀片技術
        緊貼輪廓
        • 動態貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精確面部修毛器

      • 方便易用

        顯示
        • 滿電顯示
        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        • 更換剃鬚刀頭提示
        充電
        • 可重複充電
        • 快速充電
        • 有線
        充電
        1 小時
        剃鬚時間
        18 天
        清潔
        • 自動清潔系統
        • 水洗式
        • 清潔提示

      • 設計

        塗裝
        • 鉻合金顯示屏
        • 塗層
        • 多功能鉻合金顯示屏

      • 配件

        直立
        • 充電座
        • Jet Clean 高效能清潔系統
        柔軟收藏袋
        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

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