極致貼面的剃鬚效果
爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極致貼面的剃鬚效果
爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。
極致貼面的剃鬚效果
爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極致貼面的剃鬚效果
爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
讓雙刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。
增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較
讓刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。
剃鬚效能
方便易用
配件