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SmartTouch-XL

電鬚刨

HQ9080
  • 極致貼面的剃鬚效果 極致貼面的剃鬚效果 極致貼面的剃鬚效果
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    SmartTouch-XL 電鬚刨

    HQ9080

    極致貼面的剃鬚效果

    爲了滿足要求最高品質的男士們，這款雙刀頭 SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速剃鬚刀頭，與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，提供更快速、更順滑、更貼面、更舒適的剃鬚體驗。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$538.00
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    極致貼面的剃鬚效果

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      讓刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。

      動態貼面系統

      隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 精確切剃系統
        • 雙層刀片技術
        浮動修剪
        • SmartTouch 智感三重浮動系統
        • 動態貼面系統
        • 獨立浮動刀頭

      • 方便易用

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        • 低電量顯示
        • 充電顯示
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        1 小時
        剃鬚時間
        26 天
        清潔
        水洗式

      • 配件

        直立
        浴室用支架
        柔軟收藏袋
        保養
        清潔刷子

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