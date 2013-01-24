Philips HQ912 電鬚刨
Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips HQ912 電鬚刨
Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。
Philips HQ912 電鬚刨
Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips HQ912 電鬚刨
Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。
獨立浮動刀頭確保舒適的肌膚觸感，而彈性貼面技術則順應您面部和頸部曲綫作自動調節。
第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。
刀片每次均會自動研磨，確保每次均能帶給您潔淨貼面剃鬚效果。
柔軟的纖巧手柄配以稜紋手柄，讓您舒適握牢，得心應手。
Philips 電鬚刨刀頭具極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
獨特設計的 Philips HQ912 雙刀頭系統，首先由第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。
剃鬚效能
方便易用
設計
配件
服務
剃鬚刀頭