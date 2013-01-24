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電鬚刨

HQ912
  • Philips HQ912 電鬚刨 Philips HQ912 電鬚刨 Philips HQ912 電鬚刨
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    電鬚刨

    HQ912

    Philips HQ912 電鬚刨

    Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$258.00
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    Philips HQ912 電鬚刨

    Philips 水洗旋轉式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭及 Philips 獨特的彈性貼面技術，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。

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      Philips HQ912 電鬚刨

      助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果

      獨立浮動刀頭 + 動態貼面技術

      獨立浮動刀頭 + 動態貼面技術

      獨立浮動刀頭確保舒適的肌膚觸感，而彈性貼面技術則順應您面部和頸部曲綫作自動調節。

      雙層刀片

      雙層刀片

      第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。

      自動研磨刀片

      自動研磨刀片

      刀片每次均會自動研磨，確保每次均能帶給您潔淨貼面剃鬚效果。

      防滑手柄

      防滑手柄

      柔軟的纖巧手柄配以稜紋手柄，讓您舒適握牢，得心應手。

      水洗式電鬚刨

      水洗式電鬚刨

      Philips 電鬚刨刀頭具極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。

      雙層刀片

      獨特設計的 Philips HQ912 雙刀頭系統，首先由第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        雙層刀片技術
        浮動修剪
        • 動態貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        SkinComfort
        舒適剃鬚刀頭

      • 方便易用

        顯示
        充電顯示
        充電
        剃鬍：只限無線剃鬍
        充電
        8 小時
        剃鬚時間
        30 分鐘
        清潔
        水洗式

      • 設計

        塗裝
        塗層

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 服務

        替換刀頭
        每兩年用 HQ56 更換

      • 剃鬚刀頭

        提起並剃去

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