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Accessory for Philips Blender

Tritan™ 攪拌杯

HR0710/00
  • 外出時亦能享用您喜愛的調配飲品 外出時亦能享用您喜愛的調配飲品 外出時亦能享用您喜愛的調配飲品
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    Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯

    HR0710/00

    外出時亦能享用您喜愛的調配飲品

    使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處

    建議零售價: HK$200.00

    Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯

    外出時亦能享用您喜愛的調配飲品

    使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處

    外出時亦能享用您喜愛的調配飲品

    使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處

    建議零售價: HK$200.00

    Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯

    外出時亦能享用您喜愛的調配飲品

    使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處

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      • Tritan™ 攪拌杯

      隨時隨地享用您的飲品

      平日生活方式如此忙碌，能夠每日輕鬆製作及攜帶健康冰沙，自然理想不過。將食材放於外携樽，攪拌後即可隨身攜帶，隨時隨地享用健康冰沙。

      炮製小分量的飲品

      只需炮製 1 至 2 杯飲品？那就沒必要弄髒您的大攪拌杯。在這款攪拌杯的幫助下，您可以快捷炮製小分量的心水飲品。

      不含雙酚 A、透明且耐用的 Tritan™ 攪拌杯

      Tritan 攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。

      技術規格

      • 一般規格

        適用於洗碗碟機
        有效容量
        600 毫升
        產品功能
        • Tritan™ 攪拌杯
        • 隨時隨地享用您的飲品
        • 炮製小分量的飲品

      • 設計和外表

        機身物料
        塑膠
        顏色
        清除

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        • 高 21 厘米
        • 直徑 10 厘米

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        > 98% 可回收環保紙

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