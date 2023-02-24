Accessory for Philips Blender
Tritan™ 攪拌杯 HR0710/00
Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯 HR0710/00
外出時亦能享用您喜愛的調配飲品
使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處
建議零售價: HK$200.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯
外出時亦能享用您喜愛的調配飲品
使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處
外出時亦能享用您喜愛的調配飲品
使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處
建議零售價: HK$200.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Accessory for Philips Blender Tritan™ 攪拌杯
外出時亦能享用您喜愛的調配飲品
使用透明耐用、不含雙酚 A 的 Tritan 攪拌杯，您可以炮製小分量的心水飲品，或在外出時帶上您喜愛的沙冰。 查看各種好處
隨時隨地享用您的飲品
平日生活方式如此忙碌，能夠每日輕鬆製作及攜帶健康冰沙，自然理想不過。將食材放於外携樽，攪拌後即可隨身攜帶，隨時隨地享用健康冰沙。
炮製小分量的飲品
只需炮製 1 至 2 杯飲品？那就沒必要弄髒您的大攪拌杯。在這款攪拌杯的幫助下，您可以快捷炮製小分量的心水飲品。
不含雙酚 A、透明且耐用的 Tritan™ 攪拌杯
Tritan 攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。
技術規格
-
一般規格
- 適用於洗碗碟機
-
是
- 有效容量
-
600 毫升
- 產品功能
-
-
Tritan™ 攪拌杯
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隨時隨地享用您的飲品
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炮製小分量的飲品
-
設計和外表
- 機身物料
-
塑膠
- 顏色
-
清除
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 可回收物料
- 用戶手冊
-
> 98% 可回收環保紙
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