搜尋字眼

ZH
EN
  • 做出理想的打泡及混合效果 做出理想的打泡及混合效果 做出理想的打泡及混合效果

    Daily 系列 打蛋器

    HR1459/00

    做出理想的打泡及混合效果

    此款 Philips 打蛋器具備強勁的 300 瓦摩打，不費吹灰之力即可呈現完美的搓粉、攪拌或打蛋效果。還有五種專用速度控制，適合所有食譜。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Daily 系列 打蛋器

    類似產品

    See all 打蛋器

    做出理想的打泡及混合效果

    自製美味甜品和蛋糕

    • 300 瓦
    • 5 段
    • 條狀打蛋器
    強力 300 瓦摩打

    強力 300 瓦摩打

    強力 300 瓦摩打，可呈現完美的打蛋、攪拌和搓粉效果

    5 段速度及高速，適合各種不同食譜

    5 段速度及高速，適合各種不同食譜

    專用 5 段速度及高速，適合各種不同食譜

    不鏽鋼條狀打蛋器和搓粉器

    不鏽鋼條狀打蛋器和搓粉器

    包含不鏽鋼條狀打蛋器和搓粉器。

    電線定位夾，可整潔的包裝和儲存

    電線定位夾，可整潔的包裝和儲存

    使用後，夾住電線包裝和儲存

    技術規格

    • 設計規格

      外殼材料
      ABS
      顏色
      白色
      攪拌/搓粉器
      不鏽鋼

    • 技術規格

      電源
      300  W
      電壓
      220-240  V
      速度
      5 段速度及高速

    • 一般規格

      速度設定
      5 段速度及高速
      電線儲藏夾

    • 內含配件

      不鏽鋼搓粉器
      不鏽鋼條狀打蛋器

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。