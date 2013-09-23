Daily 系列 打蛋器
做出理想的打泡及混合效果
此款 Philips 打蛋器具備強勁的 300 瓦摩打，不費吹灰之力即可呈現完美的搓粉、攪拌或打蛋效果。還有五種專用速度控制，適合所有食譜。 查看各種好處
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強力 300 瓦摩打
強力 300 瓦摩打，可呈現完美的打蛋、攪拌和搓粉效果
5 段速度及高速，適合各種不同食譜
專用 5 段速度及高速，適合各種不同食譜
不鏽鋼條狀打蛋器和搓粉器
包含不鏽鋼條狀打蛋器和搓粉器。
電線定位夾，可整潔的包裝和儲存
使用後，夾住電線包裝和儲存
技術規格
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設計規格
- 外殼材料
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ABS
- 顏色
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白色
- 攪拌/搓粉器
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不鏽鋼
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技術規格
- 電源
-
300
W
- 電壓
-
220-240
V
- 速度
-
5 段速度及高速
-
一般規格
- 速度設定
-
5 段速度及高速
- 電線儲藏夾
-
是
-
內含配件
- 不鏽鋼搓粉器
-
是
- 不鏽鋼條狀打蛋器
-
是
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