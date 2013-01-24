容易操作的強勁手提攪拌機

強勁的 Philips 手提攪拌機設有 600 瓦的摩打功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 觸感式多段速度按鈕，操作簡單直接：按得越大力，摩打功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意處理各種新鮮食材。 查看各種好處