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Avance Collection

手提攪拌機

HR1643/01
2 獎項
  • 容易操作的強勁手提攪拌機 容易操作的強勁手提攪拌機 容易操作的強勁手提攪拌機
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    Avance Collection 手提攪拌機

    HR1643/01
    2 獎項

    容易操作的強勁手提攪拌機

    強勁的 Philips 手提攪拌機設有 600 瓦的摩打功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 觸感式多段速度按鈕，操作簡單直接：按得越大力，摩打功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意處理各種新鮮食材。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00

    Avance Collection 手提攪拌機

    容易操作的強勁手提攪拌機

    強勁的 Philips 手提攪拌機設有 600 瓦的摩打功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 觸感式多段速度按鈕，操作簡單直接：按得越大力，摩打功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意處理各種新鮮食材。 查看各種好處

    容易操作的強勁手提攪拌機

    強勁的 Philips 手提攪拌機設有 600 瓦的摩打功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 觸感式多段速度按鈕，操作簡單直接：按得越大力，摩打功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意處理各種新鮮食材。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$598.00

    Avance Collection 手提攪拌機

    容易操作的強勁手提攪拌機

    強勁的 Philips 手提攪拌機設有 600 瓦的摩打功率、Promix 攪拌技術和 SpeedTouch 觸感式多段速度按鈕，操作簡單直接：按得越大力，摩打功率越強。有了這個手提攪拌機，您就可以隨意處理各種新鮮食材。 查看各種好處

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      • 700 瓦 Promix 金屬棒
      • 多段速度調節及快速按鍵
      • 1 公升量杯、 XL碎肉器、打蛋器
      最佳的食物流動及攪拌性能

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      Philips ProMix 攪拌技術是與著名的史特加大學共同研發的獨特先進科技，其三角外型可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果，讓攪拌過程更快捷、更一致。

      特大碎肉配件可切碎洋蔥、肉類、果仁、芝士、朱古力

      特大碎肉配件可切碎洋蔥、肉類、果仁、芝士、朱古力

      Philips 手提攪拌機隨附特大碎肉配件（1000 毫升），只需數秒即可切碎大量的肉類、香草、果仁、芝士、朱古力及洋蔥。

      打蛋配件用來發打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁

      打蛋配件用來發打忌廉、蛋黃醬和其他醬汁

      Philips 手提攪拌機的打蛋配件可用來發打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等。讓您的手提攪拌機更多功能，更添靈活。

      2 年產品保養

      2 年產品保養

      隨附 2 年全球產品保養。

      特別波浪形狀的防濺刀片罩

      特別波浪形狀的防濺刀片罩

      手提攪拌機攪拌棒底部的特別波浪形狀確保攪拌時不再濺出或弄污四周。

      人體工學設計手柄，帶來方便安全的操控

      人體工學設計手柄，帶來方便安全的操控

      舒適的人體工學手柄，讓您可安全穩妥地掌握手提攪拌機，讓操作更為輕鬆簡便。

      單按鈕裝卸，快捷方便

      單按鈕裝卸，快捷方便

      只需手指一按，即可簡單、快捷和輕鬆地裝卸攪拌棒和所有配件。

      透過 SpeedTouch 觸感式多段速度技術，可簡便地調校至合適的速度

      透過 SpeedTouch 觸感式多段速度技術，可簡便地調校至合適的速度

      配備方便的變速設定和單按鈕高速功能，按壓力度越大，摩打功率便越強。每次使用時，不論處理的食材類型，請均以慢速開始，以防濺出、並暢順地加速至所需速度。簡單一按，即可輕鬆準備各種喜愛菜式。

      1 公升 ProMix 攪拌杯可提供最佳的攪拌、打蛋和拌勻食物。

      1 公升 ProMix 攪拌杯可提供最佳的攪拌、打蛋和拌勻食物。

      手提攪拌機隨附一個 1 公升三角形攪拌杯，杯上備有壺嘴和刻度，其獨特的三角形杯身方便握牢，方便進行攪拌、打蛋、攪拌食物。

      700 瓦強勁的手提攪拌機摩打提供最佳的攪拌效果

      700 瓦強勁的手提攪拌機摩打提供最佳的攪拌效果

      Philips 手提攪拌機配備強勁及可靠的 700 瓦摩打，可攪拌差不多任何材料，調製順滑的美食。有了此強勁摩打，此手提攪拌機亦可推動多項配件。

      加倍硬度的不鏽鋼攪拌刀片

      Philips 手提攪拌機擁有加倍硬度的不鏽鋼攪拌刀片。此刀片形狀十分適合與 ProMix 三角形手提攪拌機的攪拌棒運作，以提供最佳的攪拌效果。刀片適用於食物，並不會腐蝕。

      技術規格

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 一般規格

        產品功能
        • 分離式旋轉軸
        • 適用於洗碗碟機
        • 高速功能
        • 可調速度
        顏色
        白色
        電源
        700 W
        電線長度
        1.2 m
        頻率
        50/60 Hz
        隨附
        • 打蛋配件
        • 2 刀頭特大碎肉配件
        • 攪拌杯
        特大碎肉配件容量
        1000 毫升
        電壓
        220-240 V
        攪拌杯容量
        1 l

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 塗裝

        物料配件
        SAN 塑膠
        刀片物料
        不鏽鋼
        攪拌捧物料
        金屬
        機身物料
        ABS 塑膠

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